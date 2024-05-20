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专家就“全面实施RCEP  打造全球经济增长中心”展开讨论

2024年05月20日13:30 | 来源：人民网-国际频道
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人民网海口5月19日电 （记者苑基荣）5月19日，中共海南省委宣传部、中国日报社、中国（海南）改革发展研究院在海口成功主办以“共享红利 共促发展”为主题的2024RCEP区域发展媒体智库论坛。当天上午，论坛举行全体会议围绕“全面实施RCEP 打造全球经济增长中心”的主题讨论交流。

第十三届全国政协经济委员会副主任、辽宁省原政协主席夏德仁表示，RCEP是当今世界最具发展活力和发展潜力的区域，正在成为全球经济增长的中心。要全力落实RCEP各项规则，以科技创新引领产业创新，加强RCEP与共建“一带一路”对接，拓展RCEP的发展空间。同时，中国要进一步推进制度型开放，更好发挥在RCEP中的积极作用。

马来西亚亚太“一带一路”共策会主席、前交通部长翁诗杰认为，RCEP是一个非常具有潜力的协定，对世界经济的发展作出了很大的贡献。RCEP的蓝图在不断演化进程中。促进形成RCEP统一大市场需要各方共同努力，并进一步提高对RCEP规则的使用率。

中国公共外交协会会长吴海龙表示，着力推动RCEP实施进程，本区域国家要旗帜鲜明地反对单边主义和保护主义，坚持开放合作，继续提升贸易投资自由化水平，维护区域产业链供应链的稳定和畅通。

商务部原副部长、世界贸易组织前副总干事易小准认为，亚洲国家需要进一步推动区域经济一体化，为世界经济发展增添新动能，树立好榜样。他建议，推动RCEP与全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）高水平融合；推动RCEP成员之间的无纸化贸易；RCEP成员立即实施WTO的《投资便利化协定》。

老挝工业与贸易部部长助理莫拉克斯·西德拉贡认为，RCEP极大促进了中国—东盟之间以及与老挝之间的贸易，为成员国带来很多优惠和红利，比如供应链、产业链发展，而且能够保护知识产权，并且让政策和标准相互协调，进而促进可持续发展。

中国社会科学院学部委员、世界经济与政治研究所所长张宇燕表示，把RCEP打造成全球经济增长中心，要更加注重把RCEP打造成为规则中心与执行中心，不仅确立规则，还要执行规则。

新加坡国立大学东亚研究所教授郝福满表示，世界经济格局的变化带来了一些紧张与摩擦。RCEP是降低和减少这种紧张与摩擦的好方法。

中联部原副部长、全国政协参政议政人才库特聘专家于洪君指出，RCEP生效实施是真正的多边主义和自由贸易的重大实践，要扎实推进RCEP机制建设，共同提高协定整体实施水平。

清华大学苏世民书院院长薛澜指出，在RCEP中加快推动数据跨境流动，需要加快探索数据出境便利机制，提升数据流动的效率与安全性；积极探索新兴数字业态发展，打造国际数据服务产业集群；建立数据跨境流动跨部门机制，形成协同治理模式等。

香港特别行政区特首政策组组长黄元山表示，香港在“一国两制”下，通过金融发展、自由贸易网络、跨境数据流等方面可以对RCEP发挥重要作用。香港和RCEP成员之间的经济关系已经非常密切，并愿意推动这个关系更加密切，希望香港能够尽快加入RCEP。

中日韩合作秘书处副秘书长颜亮指出，推动RCEP的进程，中日韩三国的作用至关重要。要尽快重启中日韩自贸谈判，深化同RCEP成员国的合作，推进区域经济一体化进程。

越南社会科学研究生院院长兼经济系主任阮辉煌建议，RCEP成员国需进一步改革以增强吸引力，实现服务贸易更加自由化，提高RCEP成员之间贸易规则利用效率。

亚洲新闻联盟顾问、前秘书长帕纳·简沃热表示，需要考虑RCEP和CPTPP融合。同时，推进贸易无纸化的进程，降低公司成本。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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