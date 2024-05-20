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刘国中副总理访问吉尔吉斯斯坦

2024年05月20日13:30 | 来源：新华网
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　　新华社比什凯克5月20日电（记者关建武）2024年5月17日至20日，中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中访问吉尔吉斯斯坦，分别同吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、总理阿·扎帕罗夫举行会见会谈，就中吉关系和各领域合作深入交换意见。

　　刘国中分别向扎帕罗夫总统、阿·扎帕罗夫总理转达习近平主席、李强总理的亲切问候。刘国中表示，在两国元首的亲自关心和直接推动下，中吉各领域合作全面推进，中吉关系实现跨越式发展。中方愿同吉方一道，全面落实两国元首共识，在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，高质量共建“一带一路”，不断深化和拓展务实合作，加强在中国－中亚机制等多边框架内的协调配合，携手构建睦邻友好、共享繁荣的中吉命运共同体。

　　扎帕罗夫总统、阿·扎帕罗夫总理分别请刘国中副总理转达对习近平主席、李强总理的亲切问候，高度评价吉中关系发展成就。吉方重申在台湾、涉疆、涉藏、涉港等重大问题上坚定支持中方，支持人类命运共同体建设和全球安全倡议、全球发展倡议、全球文明倡议，愿同中方共同推进“一带一路”建设，加强在互联互通、经贸投资、文化旅游等领域合作，助力共同发展，增进民众福祉。

　　访问期间，刘国中考察了比什凯克国立大学孔子学院以及奥同克、比什凯克市政路网改造等项目。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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