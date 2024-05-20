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中吉加强医疗卫生合作 为当地眼疾患者送去光明

2024年05月20日13:25 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜5月20日电（记者张志文）近期，吉布提阿萨尔盐湖周边的36名眼疾患者接受医学筛查，最终符合手术条件的8名患者于4月29日成功完成白内障超声切除手术并重获光明。

在义诊现场，中国医生与当地居民合影留念，吉布提盐业投资公司供图

在义诊现场，中国医生与当地居民合影留念，吉布提盐业投资公司供图

“消除白内障致盲项目”于2023年2月启动，由中国香港卫生公益组织“共享基金会”发起，旨在5年内消除吉境内约7000例白内障病例。中国驻吉布提大使胡斌表示，该项目体现了中吉战略伙伴关系的高水平发展，一年来取得的成果是对两国建交45周年的献礼。吉布提卫生部长阿卜迪利赫也表示，该项目与盖莱总统民生发展目标高度契合，是两国卫生合作的又一务实成果，谨向中方致以崇高敬意。

作为“消除白内障致盲项目”的合作单位，中交集团中国城乡所属吉布提盐业投资公司累计为阿萨尔盐湖周边村落开展150余人次白内障筛查，为50余名患者及其家属提供手术便利，帮助阿萨尔盐湖地区的24个家庭里的患者重见光明。

在义诊现场，中国医生与当地居民合影留念，吉布提盐业投资公司供图

在义诊现场，中国医生与当地居民合影留念，吉布提盐业投资公司供图

吉布提盐业投资公司董事长、总经理潘蔚东表示，该公司投资建设阿萨尔盐湖盐业综合开发项目，在致力于保护开发盐湖资源，提升当地基础设施水平，助力吉布提经济社会发展的同时，也积极践行出海央企社会责任，在“走出去”的同时更好地“融进去”，以实际行动参与中吉共建“一带一路”，促进两国民心相通。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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