新华社德黑兰5月20日电 伊朗官方媒体20日报道，伊朗总统莱希乘坐的直升机残骸已被找到，尚未发现生命迹象。

伊朗伊斯兰共和国通讯社援引伊朗红新月会消息说，多支搜救队伍已抵达现场。这家官方媒体稍早时候说，莱希所乘直升机“硬着陆”的精确位置已经确定。空中搜寻确定坠机具体地理坐标，多支搜救队伍正赶往那里。

伊朗伊斯兰共和国通讯社、伊朗新闻电视台等官方媒体报道，除了总统莱希，坠毁直升机还搭载伊朗外交部长阿卜杜拉希扬、东阿塞拜疆省省长拉赫马提等多名高级官员。

伊朗伊斯兰共和国通讯社援引伊朗红新月会的一份声明说，目前有73支救援队正在“硬着陆”地区搜救，其中23支救援队配备了搜救犬和先进设备。

据伊朗媒体19日报道，一架载有伊朗总统和高级官员的直升机当天发生事故，在伊朗西北部东阿塞拜疆省紧急降落。当地为山区，地形复杂，事发时天气恶劣，多雾寒冷，能见度低，搜救队伍只能从地面前行。

据伊朗国家电视台报道，莱希所乘直升机与另外两架直升机事发时正从霍达阿法林县前往东阿塞拜疆省省会大不里士，参加一个石化综合设施的落成典礼。当天早些时候，莱希与阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫一起参加了霍达阿法林县的水库大坝落成仪式。机队的三架直升机中，另外两架已经安全返回。

俄罗斯克里姆林宫说，俄总统普京正密切关注所有相关信息。伊朗塔斯尼姆通讯社报道，俄方派出两架飞机、一架直升机和50名搜救人员协助伊方搜寻。土耳其国防部说，土耳其派出一架高空无人机和一架配备夜视系统的直升机。美国白宫说，总统拜登已经听取相关汇报。

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