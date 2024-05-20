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今年以来中老边境磨憨口岸出入境旅游人员同比增长919%

2024年05月20日09:48 | 来源：中国新闻网
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中新网西双版纳5月18日电 (黄远飞 张雨晨)记者18日从磨憨出入境边防检查站获悉，截至17日，该站今年在中老边境磨憨口岸共验放出入境旅游团2380团31763人次，同比分别增长1406%和919%，单日验放出入境旅游团最高纪录达60余团1200余人次。

图为旅客在磨憨口岸办理通关手续。雷雨 摄

图为旅客在磨憨口岸办理通关手续。雷雨 摄

磨憨口岸位于云南省西双版纳傣族自治州勐腊县，中老铁路经此直通老挝万象，公路由此南抵泰国曼谷。自今年3月1日中泰实施互免签证以来，从该口岸入境的泰国旅游团人数大幅度增长，约占口岸第三国出入境人数的40%。

云南港龙旅行社导游秦永从事旅游行业已有15年，今年以来，他一直处于满负荷工作状态，“今年4月以后，不论是泰国团入境中国游，还是中国团出境泰国游，市场都很火爆，公司领队的业务都排得很满。”

今年是老挝的旅游年，老挝政府出台了一系列旅游便利政策，吸引大量中国游客前往老挝旅游。截至17日，今年已经有912个边境游旅游团11989人次从磨憨公路口岸出境旅游。

今年以来，受多项利好政策影响，磨憨公路口岸、磨憨铁路口岸出入境第三国旅客大幅度增长。截至17日，除中国和老挝外，磨憨边检站今年共计验放来自78个国家和地区的出入境人员超2万人次，同比分别增长56%和378%，其中出入境事由为旅游的人员占比约49%。

为积极应对口岸旅游人员不断增多的实际，磨憨边检站优化勤务模式，科学调配警力，增加台外引导和咨询警力，开通老年人、儿童快捷通道，上线运行旅游团网上预报系统，提前通报口岸流量，确保旅游团队和人员快速高效通关。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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