人民网海口5月18日电 （记者苑基荣）2024年5月18日，由中国（海南）改革发展研究院、外交学院亚洲研究所共同主办的“中国—东盟蓝色经济合作论坛”在海口举行。

中国（海南）改革发展研究院院长迟福林在致辞演讲中表示，面对国际经济政治格局的深刻复杂变化，构建中国—东盟蓝色经济伙伴关系，在海洋牧场、海洋旅游、海洋生态环境保护、海洋能源开发等领域全面合作，是中国—东盟全面战略合作的优先选项。由此，合力形成区域经济增长的“蓝色引擎”，合力推动“南海经济合作圈”进程，合力实现从陆地到海洋一体化合作的新格局。

他建议，构建蓝色经济伙伴关系，实现合作引领治理的新局面；以一体化为目标，推进中国—东盟蓝色经济伙伴关系进程；推进政策衔接和基础设施的互联互通，实现中国—东盟蓝色经济一体化的重要突破。他表示，中改院将继续深入开展蓝色经济合作研究研讨和蓝色经济发展能力培训，打造中国—东盟蓝色经济的企业合作促进平台，为中国—东盟蓝色经济伙伴关系构建贡献智库力量。

开幕式后，与会专家围绕“中国—东盟蓝色经济一体化的愿景”“中国—东盟海洋产业合作的突破”开展两场专题对话。

据了解，来自相关国家的智库和专家代表，国内相关部委、高校和科研机构嘉宾约80余人参加本次论坛。

(责编：曹欣悦、杨牧)