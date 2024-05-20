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驻泰大使韩志强：把中国发展当成威胁是战略误判

2024年05月20日09:23 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷5月19日电（记者简承渊）近期，驻泰国大使韩志强在曼谷出席智库研讨会。他在研讨会上提出，中国发展的目的是为了使中国人民生活美好、国家富强，我们无意与人争霸，因为世界霸权不是个光彩的角色。中国发展有利于世界各国，把中国发展当成威胁是战略误判，遏制中国发展更不是明智选择。

一方水土养一方人，东亚古来以农耕为主的生产方式和生产关系成就了东亚人许多优秀的品格，塑造出东亚尊重多元、和合共生的优秀传统思想。韩志强认为，本地区过去几十年和平发展的成功很大程度上正是这种优秀品格和思想理念作用的结果。近代以来，西方文明主导世界二百多年，有它的历史性贡献，但那种主张弱肉强食、你输我赢、赢者通吃的西方理念已不适合时代需要，而传统东亚文化恰恰能够带给我们济世良方。

韩志强强调，中国愿同本地区各国坚守睦邻友好初心，保持战略互信，坚持团结合作，携手应对地区形势面临的风险挑战，保护营造好我们地区各国共同的家园，为世界和平与发展作出亚洲贡献。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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