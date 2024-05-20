人民网里约热内卢5月19日电 （记者陈一鸣、时元皓）日前，由中国驻里约热内卢总领馆主办的“初心不改，再铸辉煌”主题座谈会在巴西中国和平统一促进会会馆举行。中国驻里约热内卢总领事田敏出席座谈会并致辞，里约州议会及州政府代表、中巴友好机构代表、巴西学者代表、领区侨团负责人、新闻机构代表等中巴各界40余人参加。活动由巴西中国和平统一促进会和巴西里约中国和平统一促进会协办。

“初心不改，再铸辉煌”主题座谈会现场。人民网记者 时元皓摄

田敏表示，一个中国原则是中国与世界各国，包括与巴西建立和发展外交关系的政治基础。建交以来，巴方一直坚守两国建交初心，坚定奉行一个中国原则。中巴两国在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解和支持，为双边关系历经各种风云变幻考验、不断健康稳定发展奠定了重要政治基础。

田敏表示，解决台湾问题、实现中国完全统一，是全体中华儿女的共同心愿，是实现中华民族伟大复兴的必然要求，是中华民族根本利益所在，是任何人、任何势力都无法阻挡的历史潮流。当前，台海局势和平稳定面临的最大挑战来自“台独”势力分裂活动和外部势力干扰破坏。我们的政策很清晰，就是继续以最大诚意争取和平统一的前景。我们的底线也很清楚，那就是绝不允许台湾从祖国分裂出去。我们有信心有底气书写好中国式现代化的宏伟画卷，也有智慧有韧劲接续推进祖国统一伟大事业，时、势、义都在我们这一边。

田敏表示，历经50年风雨，中巴关系站在新的起点上，两国元首正引领开辟新时代两国关系新未来。双方应深入落实两国元首共识，进一步深化政治互信，加强发展战略对接，共同维护国际公平正义，创新人文领域交流，推动中巴全面战略伙伴关系提质升级，持续构建中巴命运共同体，携手打造中巴关系下一个“黄金50年”。

田敏表示，长期以来，里约各大侨团秉持民族大义，坚定维护一个中国原则，积极支持祖国和平统一大业，推动两岸交流合作，为促进两岸关系和平发展、反“独”促统作出了积极贡献。希望同胞们一如既往与祖国同呼吸、共命运，为推进中国式现代化和实现祖国完全统一、推动中巴各领域合作、讲好新时代中国故事和中巴友好故事贡献力量。

与会巴方嘉宾表示，恪守一个中国原则，坚定支持中方维护国家主权和领土完整，支持中国统一大业是巴中关系健康发展的基石。双方应以建交50周年为契机，深化友谊，加强合作，为两国人民带来更多福祉。

领区各大侨团负责人表示，将继续高举反“独”促统大旗，广泛团结旅巴侨胞和台胞，坚决反对“台独”分裂和外部势力干涉，坚定捍卫一个中国原则，为解决台湾问题、实现祖国完全统一做出贡献。

“初心不改，再铸辉煌”主题座谈会嘉宾合影留念。人民网记者 时元皓摄

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