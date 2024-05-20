新华社西安5月19日电 题：同心共济 携手共赢——中国—中亚合作在高水平开放中稳步向前

新华社记者张京品、付瑞霞

19日上午，占地面积约800亩的中亚公园在西安建成开放，成为西安与中亚人文交流的新窗口。

2023年5月在西安召开的首届中国—中亚峰会，成为双方关系史上的里程碑，为双方合作搭建了新平台，中国同中亚国家关系迈入崭新时代。一年来，中国中亚合作快速发展，呈现出全面推进的良好势头，中国—中亚命运共同体更加紧密。

通道更联通

从今年4月开始，乌兹别克斯坦中国旅游发展协会驻中国首席代表高龙异常忙碌。“从4月的广交会到5月的上海国际旅游交易博览会，我们协会一直都在积极参与经贸与文化交流活动。”高龙说，现在不仅有越来越多的中国企业向该协会咨询如何在中亚投资，中亚企业也对拓展中国市场动力十足。

日益完善的交通条件让中国和中亚国家的交流更加便捷，52岁的高龙对此深有体会。“1991年我到吉尔吉斯斯坦首都比什凯克留学，那时候从西安到比什凯克需要6天5夜。由于交通不便，许多留学生都是两三年才回一次国。”高龙感慨道，目前西安、乌鲁木齐、成都等城市开通了飞往中亚的航线，“拉近”了中国与中亚的距离。“去年通过我们协会赴乌兹别克斯坦参加商务和旅游活动的有6000多人次，今年的人数预计还会更多。”他说。

“空中丝绸之路”越织越密，陆上“钢铁驼队”飞驰不息。得益于中欧班列的便利服务，2023年中哈铁路货运量增长22%，达到2800万吨。

在位于西安国际港站的哈萨克斯坦西安码头，即将运往哈萨克斯坦的中国制造新能源汽车在阳光下熠熠生辉。

新落成的哈萨克斯坦西安码头，位于西安国际港站。新华社发

今年2月，作为中国—中亚峰会重要合作成果之一，由西安自贸港建设运营有限公司和哈铁快运股份有限公司合作建设的哈萨克斯坦西安码头正式投运，至今已有超过1.8万吨的货物在哈萨克斯坦西安码头中转。

“哈萨克斯坦西安码头明显提升了西安到中亚地区班列的发货效率，正成为中哈贸易合作共赢的新亮点。”西安码头运营方中哈(西安)商贸物流有限责任公司总经理谢天说。

商贸更畅通

位于西安浐灞国际港的爱菊健康生活体验馆里，来自中亚国家的啤酒、蜂蜜、饼干、糖果等商品琳琅满目，咨询购买的顾客络绎不绝。今年“五一”假期前，体验馆首次从哈萨克斯坦进口冰淇淋，让许多西安市民有机会品尝不同风味的夏日清凉。

“这些来自中亚的进口食品，大部分都是‘坐着’中欧班列回来的。我们体验馆的销售额中，中亚产品占40%以上。”爱菊集团副总经理刘东萌说，中国—中亚峰会召开以来，西安市民对中亚国家的认识度明显提高，带动了中亚优质商品的销售。

在位于西安浐灞国际港的爱菊健康生活体验馆，消费者挑选中亚进口食品。新华社记者李一博 摄

选购商品后，市民陈锋来到体验馆的美食街区，点了一份“biangbiang面”。“听说这里的面条是用产自哈萨克斯坦的面粉做成的，就想尝尝鲜。”对于能在家门口体验中亚味道，陈锋说这让他体会到了开放交流的实惠。

“越来越多中亚地区的商品搭乘中欧班列来到国内，丰富了消费者的购物选择。”西安自贸港建设运营有限公司总经理袁小军说。

与中亚地区接壤的新疆维吾尔自治区的阿拉山口口岸，每天黎明时分便开始忙碌。今年前4个月，阿拉山口铁路口岸通行中欧（中亚）班列2489列，同比增长17.1%。

商贸流通，互通有无。2023年底，32吨延安苹果经霍尔果斯口岸出口至哈萨克斯坦，这是延安苹果首次出口至中亚国家。西安市三秦果业有限公司今年打算将猕猴桃销售到中亚市场。公司负责人陈博说：“中亚地处亚欧大陆腹地，我们希望借助这个中转站开拓更大的市场。”

中国与中亚国家的经贸合作不止在农产品。在陕西汽车控股集团有限公司位于西安的车间内，重型卡车正在生产线上组装。2023年，陕汽向中亚国家出口了7500多辆车，同比增长110%。

越来越多的日用百货、机电设备、电子产品、农副产品等“中国制造”正在走向中亚。数据显示，2023年，中国与中亚五国贸易额达894亿美元，同比增长27%。

民心更相通

22岁的迪娜孜将于今年9月来到西北工业大学进行为期一年的学习。“我迫不及待地想去西安，到时候不仅可以在先进的实验室做研究，也可以领略古城西安的文化，品尝街头巷尾的美食。”迪娜孜对即将踏上的异国求学之旅充满期待。

2023年10月12日，西北工业大学与“阿里·法拉比”哈萨克国立大学合作设立的西北工业大学哈萨克斯坦分校正式启用。迪娜孜是该分校招收的第一批硕士研究生。毕业后，她将获颁西北工业大学与“阿里·法拉比”哈萨克国立大学的双硕士学位。

2024年4月，西北工业大学材料学院刘哲教授在西北工业大学哈萨克斯坦分校授课。（西北工业大学供图）

西北工业大学哈萨克斯坦分校是双方教育交流结出的硕果，也是中国同中亚国家人文合作不断深化的缩影。中国已成为中亚国家学生留学的主要目的地之一。

霍尔果斯，中国向西开放的口岸和商贸中心，地处新疆伊犁哈萨克自治州，与哈萨克斯坦接壤。上午10点多，中哈霍尔果斯国际边境合作中心办证大厅外，游客已排起长龙。来自中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦的游客络绎不绝，边境购物旅游红红火火。

在合作中心5.6平方公里的全封闭区域内，中哈两国和第三国公民无需签证即可凭护照或出入境通行证出入，中心里每人每日有8000元人民币免税购物额。

随着中哈两国互免签证协定落地生效，越来越多的游客来到合作中心购物、游玩。

今年3月，中国—中亚机制秘书处正式启动，再次向国际社会展现了六国携手谋发展、并肩促合作的坚定决心。

维夏时节，中亚公园里绿意盎然。记者在现场看到，公园里设有中亚服饰展销区、中亚特色餐饮街区、主题雕塑等，吸引不少游客市民驻足观赏。

这是位于西安的中亚公园航拍画面。新华社记者付瑞霞 摄

在19日上午举行的中亚公园开园仪式上，中国—中亚机制秘书处执行主任吴颖钦说：“近年来，象征着中国同中亚国家友好交往可感可及的人文标记越来越多，构建更加紧密的中国—中亚命运共同体的理念更加深入人心。”

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