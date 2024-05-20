人民网阿斯塔纳5月19日电（记者李强）当地时间5月19日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在杜尚别同塔吉克斯坦外长穆赫里丁会谈后共同会见记者。

王毅表示，我同穆赫里丁外长举行了友好深入的交流，达成重要共识。

我们一致认为，在习近平主席和拉赫蒙总统的战略引领下，中塔两国秉持睦邻友好精神建立了全面战略伙伴关系，又顺应时代潮流宣布构建中塔安全共同体、发展共同体，并在此基础上一致同意构建中塔命运共同体，走出了相互尊重、平等相待、互利共赢的邻国相处之道，树立了国家间关系发展的典范。

展望未来，双方认为应重点推进以下几个方面合作:

首先，继续坚定支持彼此核心利益。中方重申坚定支持塔方维护主权、独立、发展和安全利益，支持塔方走符合本国国情的发展道路，反对任何外部势力干涉两国内政、破坏两国友好。塔方在台湾问题上坚定支持中方立场，坚定恪守一个中国原则，认为台湾是中国领土不可分割的一部分，反对任何形式的“台独”，支持中国政府为实现国家统一所作的一切努力。这一鲜明立场在当前形势下尤显重要，中方对此高度赞赏

其次，继续挖掘互利合作广阔潜力。据中方统计：去年中塔双边贸易额增长了50%以上，但还有很大提升空间，中方有望成为塔吉克斯坦最大贸易伙伴。双方愿探讨进一步提升贸易规模、扩大农业合作的新举措，同时加快推进中塔公路关键路段建设等两国互联互通大项目，结合双方人员往来需求开通更多直航航线。中方将积极考虑进口更多的塔方优质农产品，鼓励有实力的中资企业加大对搭投资，参与塔境内的基础设施建设。

第三，加快人文交流“双向奔赴”。中塔友谊源远流长，远到两千多年前张骞出使西域，到访塔吉克斯坦。中塔交往史是一条互信、友好、合作的长河。我们商定充分发挥在搭鲁班工坊、孔子学院、中塔中医药中心作用，加快推进互设文化中心，扩大两国地方合作。中方欢迎塔方宣布对符合条件的中国公民实施14天免签政策，倡议同塔方建立人员往来快捷平台，为双方商务、探亲等各类短期访客发放10年多次签证，进一步便利人员往来。目前在华塔吉克留学生超过5000人，我们欢迎更多塔方年轻人到中国留学深造。

第四，坚定不移维护地区安全稳定。这是两国共同责任,符合双方共同利益。我们将进一步深化反恐合作加大打击“三股势力”，强化边境管控，扎紧两国安全的篱笆。加强反干涉领域交流与磋商，共同防范“颜色革命”。中方支持在杜尚别建立上合组织禁毒中心。

第五，保持密切多边协作。双方高度评价中国一中亚西安峰会的成功举办，一致同意共同做优做强中国一中亚机制。双方要加强在联合国、上海合作组织等多边框架下协作，共同践行真正的多边主义，促进平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化。中方支持塔方在国际舞台发挥更大作用，支持拉赫蒙总统就全球水问题提出的系列倡议，愿同塔方共同落实习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，坚定捍卫两国和发展中国家共同利益，为维护国际公平正义作出中塔双方的贡献。

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