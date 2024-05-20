人民网阿斯塔纳5月19日电（记者李强）当地时间5月19日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在杜尚别同塔吉克斯坦外长穆赫里丁举行会谈。

王毅表示，中塔两国大小不同，国情各异，但始终相互尊重、相互信任、平等相待，是山水相连的好邻居更是守望相助的好朋友、共谋发展的好伙伴。在两国元首战略引领下，中塔全面战略伙伴关系不断迈向更高水平，明确了构建命运共同体的奋斗目标。双方各领域务实合作成果丰硕,在涉及彼此核心利益问题上始终坚定相互支持。中方愿尽己所能，助力塔吉克斯坦加快工业化进程，提升经济社会发展水平，走出一条成功的发展振兴之路，为塔人民带来实实在在的福祉。

王毅指出，百年变局加速演进，国际和地区局势复杂多变，两国和两国关系面临新形势新挑战。双方要加强发展战略对接，发挥互补优势，推动务实合作提质升级。中方愿同塔方进一步提升贸易规模，深挖互联互通潜力，推进矿产资源合作，拓展新能源、绿色转型等新兴合作领域。中方支持更多中资企业赴塔投资兴业，希望塔方为中国企业提供良好的营商环境。中塔在国际事务中要继续坚定相互支持，共同捍卫两国战略利益，维护国际公平正义。

穆赫里丁表示，塔中关系源远流长，始终坚持睦邻友好、相互信任。中国是塔吉克斯坦重要的战略伙伴,元首引领为两国关系发展注入强大动力。双方保持着各层级密切交往，经贸合作规模不断扩大，人文交流内涵丰富。塔方对两国关系发展水平感到满意，期待同中方一道，全面推进各领域合作，使两国高水平伙伴关系取得更多新成果。塔方将一如既往、坚定不移地坚持一个中国原则，这一立场不会有任何动摇。面对复杂多变的地区形势，塔方愿同中方共同落实全球安全倡议，携手应对安全挑战。塔方重视同中方在联合国、上海合作组织、中国-中亚机制中的协调配合，将全力支持中国接任上合组织主席国的工作。

会谈后，双方签署了两国外交部合作文件并共同会见记者。

(责编：曹欣悦、杨牧)