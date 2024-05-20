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2024“文化中国·水立方杯”中文歌曲大赛印尼赛区总决赛在雅加达圆满落幕

2024年05月20日08:51 | 来源：人民网-国际频道
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人民网雅加达5月19日电 （记者曹师韵）5月19日，2024“文化中国·水立方杯”中文歌曲大赛印尼赛区总决赛在雅加达落幕。该活动由印尼雅加达华文教育协调机构（以下简称“雅协”）承办，共有来自印尼16个省的128名选手报名，经过层层选拔，45名选手进入总决赛。

少年组冠军郭俐秀（Richael Akenin Kesuma）演唱歌曲。雅协供图

少年组冠军郭俐秀（Richael Akenin Kesuma）演唱歌曲。雅协供图

在决赛现场，随着舞台灯光亮起，选手们逐一自信登场，他们以饱满的热情放声歌唱，用优美的歌声诠释中文歌曲的韵味和内涵，让现场观众感受到了中华文化的独特魅力。参赛选手表示，通过参加这次比赛，他们不仅享受到了音乐的快乐，也更加了解和喜欢中华文化。

中国驻印尼大使馆参赞马刚表示，“水立方杯”中文歌曲大赛自2011年举办以来，一直受到各国汉语学习者、爱好者的广泛关注。在印尼，“水立方杯”已成为一项品牌文化赛事。历年来，印尼赛区人才济济，在全球总决赛中脱颖而出，取得了令人欣喜的成绩，唱响了中印尼友好之歌。

雅协执行主席蔡昌杰谈到，今年是“水立方杯”中文歌曲大赛举办的第十四年，“水立方杯”的舞台上见证了无数优秀选手的精彩表现，也见证了印尼华文教育发展的历程。

大赛嘉宾分别为青年组一、二、三等奖颁奖。雅协供图

大赛嘉宾分别为青年组一、二、三等奖颁奖。雅协供图

据大赛组委会主任付帅称，本次印尼赛区的优秀选手将被选派参加由中国举办的“水立方杯”全球赛，“预祝选手们取得更加优异的成绩！”

(责编：曹欣悦、杨牧)

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