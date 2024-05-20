人民网曼谷5月19日电（记者孙广勇 ）天地英雄气，千秋尚凛然。5月17日、18日，中国军事科学院军队政治工作研究院代表团与老挝国防部军事历史与科学局一起，在老挝乌多姆赛省勐赛、纳莫中国烈士陵园举行祭奠仪式。驻老挝大使馆武官处国防武官李兵大校，老挝国防部军事历史与科学局副局长潘通上校，中老联合研究课题组成员20余人参加仪式。

宽阔的纪念广场上，用中老两国文字镌刻着“中国革命烈士永垂不朽”金色大字的烈士纪念碑巍然耸立。仪式在中老两国国歌声中开始；国歌唱毕，全场肃立，向在援老抗美中献身的烈士默哀；默哀毕，全体人员怀着崇敬的心情向烈士献花，缓步前行，瞻仰烈士纪念碑。

代表团团长、军事科学院军队政治工作研究院办公室主任朱廷川大校在祭奠仪式上致辞，向在援老抗美斗争中牺牲的中国烈士表达深切缅怀和崇高敬意。他表示，作为中老两军军事历史研究机构，对革命先烈的最好纪念，就是要继承先烈遗志，弘扬先烈精神，把中老团结友好的历史书写好，把中老深厚牢固的友谊传承好，以实际行动为构建高标准、高质量、高水平中老命运共同体作出新贡献。

目前，在老挝乌多姆赛省勐赛、纳莫两座中国烈士陵园，集中安葬着210名中国烈士。

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