中新网北京5月19日电 从5月初高调宣称推迟交付炸弹，到出尔反尔提供新一批军火，美国对以色列的军援政策似乎坐上了过山车，令人捉摸不透。而在一番抽丝剥茧后，人们或许会发现整个事件并不简单，拜登政府对以方军事行动的真实态度也由此昭然若揭。

军工复合体的“生意经”

据美国《军队时报》网站报道，当地时间5月14日，拜登政府宣布向以色列提供价值超过10亿美元的新一批武器弹药，而这距前者暂停对以交付3500枚重磅炸弹，才过去不到10天时间。

一面到处宣扬暂停交付重磅炸弹，一面却马不停蹄地继续提供杀人武器，拜登政府葫芦里到底卖的什么药？

据《华尔街日报》报道，这批军火是一笔独立于对以军援之外的武器交易。按照流程，这类军火买卖通常需要得到美国国会层层审批，最终交付时间短则数月，长则几年。

然而，拜登政府4月下旬开始考虑批准军售协议，不到1个月，前者就火速做出了向以方交付军火的决定。

怎么看起来，拜登政府好像比以方更加心急火燎、迫不及待？

事出反常必有妖。据媒体披露，拜登政府与军工复合体利益深度捆绑，不但现任防长奥斯汀、国务卿布林肯等大批要员与军工巨头有着千丝万缕的联系，各军工企业及背后的大财团，更是斥巨资支持拜登团队竞选连任的“大金主”。

大炮一响，黄金万两。如今，10亿美元的军售大蛋糕眼瞅都端上桌了，却吃不到嘴里，军工复合体当然要催着拜登政府“加急办理”。

难怪有分析称，拜登政府推迟送炸弹，绝非同情200多万加沙难民的悲惨遭遇，而是趁机大发战争财，为了军工复合体的利益，其完全可置百万生灵涂炭于不顾。

从这个角度观察，拜登政府是否真的希望加沙停火，恐怕还要打个问号。

“担忧平民伤亡”只是幌子

除了讨好军工复合体，此事还暗藏一些玄机。

从表面看，拜登政府尚未“松口”向以提供单重近1吨的巨型航弹。但据《华盛顿邮报》和路透社报道，巴以冲突爆发后美国已给以方送去至少1800枚该型航弹。

这种炸弹原本设计用于打击炮兵阵地、防空系统、桥梁、铁路和坚固防御工事，一枚落下去杀伤范围达0.43平方公里。

可想而知，如果以方获得更多美制重磅炸弹用于空袭拉法，势必将这座小城化为一片焦土，并造成难以估量的惨重伤亡。

据半岛电视台介绍，拉法面积仅60多平方公里，却聚集了上百万缺食少药、流离失所的加沙难民。当地难民最多时，人口密度从战前的每平方公里约4300人激增至超过2万人。

巴以冲突打到今天这个阶段，面对如此弹丸之地，以方如果继续动用优势空中力量进行地毯式的狂轰滥炸，只会徒增平民伤亡和财产损失。

加沙地带卫生部门表示，截至5月14日，当地已有超3.5万人丧生、近8万人受伤。显然，美制炸弹正是造成这一幕人间惨剧的重要元凶。

那么，自食其言、口是心非的拜登政府究竟打的什么算盘？

新一批军火果然有“猫腻”

众所周知，对以色列一以贯之的鼎力支持，是美国不可动摇的底线，拜登政府也不例外。

据《纽约时报》报道，截至2023年，美对以援助总额达1587亿美元，其中近8成用于军事领域。本轮巴以冲突爆发7个多月来，美对以援助就超过260亿美元。

具体到本次事件，别看美方暂停交付3500枚炸弹，从战术角度分析，新一批军火才是以方更急需的。

由于承受巨大国际压力，也为减少自身损失、加速战争进程，以军亟待尽快达成控制加沙地带的目标。

常言道，飞机大炮不能上刺刀，解决战斗还得靠步兵。以色列空军虽强大，但从清剿建筑物到搜索地道，从控制城区到肃清残敌，这些繁重危险的任务还得靠以军地面部队一寸一寸“硬啃”。

观察这批军火的构成——7亿美元的坦克弹药、5亿美元的战术车辆和6000万美元的迫击炮弹，不难发现，这些都是巷战利器。

迫击炮，能曲射打击反斜面和坚固掩体后的目标。攻防兼备的坦克，可以用凶猛火力支援步兵扫荡街区。有装甲防护的战术车辆，则可大大提高以军步兵的机动性，并减少己方伤亡。

而据公开资料估算，这次美国提供给以方的军火数量约为：坦克炮弹超6万发、迫击炮弹6万发、战术车辆近300台。

本轮冲突爆发后，以军由于高强度的火力倾泻，弹药消耗很大，美方于是紧急调运予以支援。据不完全统计，以色列已收到5.7万发155毫米炮弹、1.4万发坦克炮弹和2300枚重磅航弹。送去新一批军火，美方目的很明确，就是支持以军继续打下去。

由此可见，既当凶手又装好人，既鼓吹和平又背地拱火，加沙地带烽烟四起，无辜平民流血不止，美国才是真正的“第一责任方”。

(责编：艾雯、刘叶婷)