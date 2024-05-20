人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

暗藏玄机！拜登政府向以色列提供超10亿美元军火

2024年05月20日08:34 | 来源：中国新闻网
小字号

中新网北京5月19日电 从5月初高调宣称推迟交付炸弹，到出尔反尔提供新一批军火，美国对以色列的军援政策似乎坐上了过山车，令人捉摸不透。而在一番抽丝剥茧后，人们或许会发现整个事件并不简单，拜登政府对以方军事行动的真实态度也由此昭然若揭。

军工复合体的“生意经”

据美国《军队时报》网站报道，当地时间5月14日，拜登政府宣布向以色列提供价值超过10亿美元的新一批武器弹药，而这距前者暂停对以交付3500枚重磅炸弹，才过去不到10天时间。

一面到处宣扬暂停交付重磅炸弹，一面却马不停蹄地继续提供杀人武器，拜登政府葫芦里到底卖的什么药？

据《华尔街日报》报道，这批军火是一笔独立于对以军援之外的武器交易。按照流程，这类军火买卖通常需要得到美国国会层层审批，最终交付时间短则数月，长则几年。

然而，拜登政府4月下旬开始考虑批准军售协议，不到1个月，前者就火速做出了向以方交付军火的决定。

怎么看起来，拜登政府好像比以方更加心急火燎、迫不及待？

事出反常必有妖。据媒体披露，拜登政府与军工复合体利益深度捆绑，不但现任防长奥斯汀、国务卿布林肯等大批要员与军工巨头有着千丝万缕的联系，各军工企业及背后的大财团，更是斥巨资支持拜登团队竞选连任的“大金主”。

大炮一响，黄金万两。如今，10亿美元的军售大蛋糕眼瞅都端上桌了，却吃不到嘴里，军工复合体当然要催着拜登政府“加急办理”。

难怪有分析称，拜登政府推迟送炸弹，绝非同情200多万加沙难民的悲惨遭遇，而是趁机大发战争财，为了军工复合体的利益，其完全可置百万生灵涂炭于不顾。

从这个角度观察，拜登政府是否真的希望加沙停火，恐怕还要打个问号。

“担忧平民伤亡”只是幌子

除了讨好军工复合体，此事还暗藏一些玄机。

从表面看，拜登政府尚未“松口”向以提供单重近1吨的巨型航弹。但据《华盛顿邮报》和路透社报道，巴以冲突爆发后美国已给以方送去至少1800枚该型航弹。

这种炸弹原本设计用于打击炮兵阵地、防空系统、桥梁、铁路和坚固防御工事，一枚落下去杀伤范围达0.43平方公里。

可想而知，如果以方获得更多美制重磅炸弹用于空袭拉法，势必将这座小城化为一片焦土，并造成难以估量的惨重伤亡。

据半岛电视台介绍，拉法面积仅60多平方公里，却聚集了上百万缺食少药、流离失所的加沙难民。当地难民最多时，人口密度从战前的每平方公里约4300人激增至超过2万人。

巴以冲突打到今天这个阶段，面对如此弹丸之地，以方如果继续动用优势空中力量进行地毯式的狂轰滥炸，只会徒增平民伤亡和财产损失。

加沙地带卫生部门表示，截至5月14日，当地已有超3.5万人丧生、近8万人受伤。显然，美制炸弹正是造成这一幕人间惨剧的重要元凶。

那么，自食其言、口是心非的拜登政府究竟打的什么算盘？

新一批军火果然有“猫腻”

众所周知，对以色列一以贯之的鼎力支持，是美国不可动摇的底线，拜登政府也不例外。

据《纽约时报》报道，截至2023年，美对以援助总额达1587亿美元，其中近8成用于军事领域。本轮巴以冲突爆发7个多月来，美对以援助就超过260亿美元。

具体到本次事件，别看美方暂停交付3500枚炸弹，从战术角度分析，新一批军火才是以方更急需的。

由于承受巨大国际压力，也为减少自身损失、加速战争进程，以军亟待尽快达成控制加沙地带的目标。

常言道，飞机大炮不能上刺刀，解决战斗还得靠步兵。以色列空军虽强大，但从清剿建筑物到搜索地道，从控制城区到肃清残敌，这些繁重危险的任务还得靠以军地面部队一寸一寸“硬啃”。

观察这批军火的构成——7亿美元的坦克弹药、5亿美元的战术车辆和6000万美元的迫击炮弹，不难发现，这些都是巷战利器。

迫击炮，能曲射打击反斜面和坚固掩体后的目标。攻防兼备的坦克，可以用凶猛火力支援步兵扫荡街区。有装甲防护的战术车辆，则可大大提高以军步兵的机动性，并减少己方伤亡。

而据公开资料估算，这次美国提供给以方的军火数量约为：坦克炮弹超6万发、迫击炮弹6万发、战术车辆近300台。

本轮冲突爆发后，以军由于高强度的火力倾泻，弹药消耗很大，美方于是紧急调运予以支援。据不完全统计，以色列已收到5.7万发155毫米炮弹、1.4万发坦克炮弹和2300枚重磅航弹。送去新一批军火，美方目的很明确，就是支持以军继续打下去。

由此可见，既当凶手又装好人，既鼓吹和平又背地拱火，加沙地带烽烟四起，无辜平民流血不止，美国才是真正的“第一责任方”。

(责编：艾雯、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部