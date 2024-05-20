新华社匈牙利德布勒森5月19日电 综述｜中欧汽车产业链在匈牙利合作共赢

新华社记者周玥 吴宝澍

随着越来越多中国新能源车企在欧洲拓展市场，来自中国和欧洲的汽车产业链上游企业也携手布局，东欧国家匈牙利就是热门投资目的地之一。中国和欧洲企业不仅在这里实现合作共赢，还促进了当地产业发展。

3月22日，在德国施兰贝格，工人在德国埃斯维机床有限公司工厂内工作。新华社发（埃斯维机床有限公司供图）

“我们在匈牙利建厂，是想立足于此，与我们设在德国的办事处联动，来服务整个欧洲市场的汽车生产商客户。”浙江华朔科技股份有限公司匈牙利分公司工程总监张太鑫对新华社记者说。

华朔科技是一家研发生产新能源汽车零部件的企业，目前在匈牙利和墨西哥都建设了工厂。其位于匈牙利德布勒森市的工厂去年投入量产，主要生产纯电汽车的电机内外壳和变速箱。记者看到，占地约1万平方米的厂房内，本地技术工人操作多台精密机床设备同时运转。

张太鑫说，匈牙利为吸引中国投资创造了有利条件，而中国汽车产业链企业在匈投资设厂也进一步完善了当地供应链，促进当地新能源汽车产业发展。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2020年投资1.2亿欧元在匈牙利米什科尔茨市建厂。占地3万多平方米的工厂内建有5条全制程生产线，去年四季度实现量产，生产高低压电机内外壳、电机端盖、逆变器盖板和壳体等。泉峰汽车欧洲副总经理史嘉琦说，欧洲新能源汽车市场发展迅速，企业在匈牙利设厂缩短了交货周期，极大提高了对欧洲客户的供应能力。

汽车零部件复杂精密、需求量大，离不开高精尖的机床设备。为更好满足中国合作伙伴的需求，深耕中国市场多年的欧洲企业也与中国汽车零部件生产商合作布局匈牙利。

德国埃斯维机床有限公司主要供应多主轴机床及自动化生产线，客户包括华朔科技、泉峰汽车这样的特斯拉、比亚迪等头部车企供应商。“根据中国客户在欧洲经营的需求，埃斯维在匈牙利设立了备件仓库，并在不断提升服务。”埃斯维生产和技术董事总经理斯特凡·韦伯告诉记者。

3月19日，在匈牙利德布勒森，工人在华朔科技匈牙利分公司工厂内工作。新华社记者 张帆 摄

“埃斯维全球约40%的收入来自中国，并有进一步增长的潜力。中国企业的项目取得成功，我们也将获得成功。这是双赢的局面，也是新一轮‘中国机遇’。”韦伯说。

德国埃马克集团的客户浙江双环传动机械股份有限公司去年底在匈牙利亚斯费尼绍鲁市开建工厂，预计2025年实现标准化生产。该公司匈牙利项目总监王宾廉说：“在海外设厂需要设备和技术支持，埃马克与我们合作布局，将缩短机床设备的供应时间，同时配合进行设备工艺适应性升级，帮我们更好实现产品成本和质量控制目标。”

“从最初在德国本土生产销至中国，到在中国设厂供应中国和海外市场，再到如今跟随中国着眼全球，埃马克正积极协助更多中国汽车零部件生产企业进入国际市场，推动中国新能源汽车产业竞争力和国际化水平不断提升，”埃马克全球首席执行官马库斯·克莱门特说，“中国正成为全球汽车制造业的主要参与者，我们的业务也因此不断扩大，这就是合作共赢”。（参与记者：单玮怡、陈浩、张帆）

这是3月19日在匈牙利米什科尔茨拍摄的泉峰汽车欧洲分公司工厂外景。新华社记者 张帆 摄

这是3月19日在匈牙利米什科尔茨拍摄的泉峰汽车欧洲分公司工厂内景。新华社记者 张帆 摄

这是3月19日在匈牙利米什科尔茨拍摄的泉峰汽车欧洲分公司工厂内景。新华社记者 张帆 摄

3月19日，在匈牙利德布勒森，工人在华朔科技匈牙利分公司工厂内工作。新华社记者 张帆 摄

3月19日，在匈牙利德布勒森，工人在华朔科技匈牙利分公司工厂内工作。新华社记者 张帆 摄

3月19日，在匈牙利德布勒森，工人在华朔科技匈牙利分公司工厂内工作。新华社记者 张帆 摄

(责编：艾雯、刘叶婷)