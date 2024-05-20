中新社南宁5月19日电 题：广西非遗美食新潮化：油茶传承人收上“洋弟子”

作者 俞靖

近年来，以主打松弛感，去除“班味”的放松解压式消费体验受到民众青睐。人们在城市漫步，或停留在咖啡店品手冲咖啡，或引三五好友“围炉煮茶”，这类细品生活的消费诉求催生新业态。

“这是我第一次品尝壮乡油茶，慢慢坐下来，在生活气息浓厚的街道旁品尝广西本土美食，我很享受。”来自广东珠海的游客莫锦华近日接受记者采访时介绍。

在广西南宁市一家以“慢生活”为主题的新式油茶体验店前，年轻人闲坐在街头的竹凳上，将滚烫的广西“非遗”美食油茶倒入碗中，配以盐或糖，搭配米花、烧蔗等壮乡古法手作小吃食用，新潮装修与中式氛围的摆盘，将用餐仪式感拉满。

近日，南宁市一新潮油茶店前，民众喝油茶品味慢生活。(受访者供图)

“我们通过张贴壮乡元素海报、增添填字游戏等方式，让入店顾客放下手机，在享受慢生活的理念中，读懂广西文化。”该店负责人韦一介绍说，开店初衷源于家人喜喝油茶的习惯，留意到家人饮用油茶攀谈的场景与年轻人打卡咖啡店相似，便萌生结合广西本土非遗文化打造新社交场景的念头。为此，她先后赴桂林恭城、柳州三江等地学习调研，保留传统捶制手艺，研发符合年轻人口味的油茶产品。

韦一认为，在咖啡店和奶茶店包揽年轻人社交时间的当下，结合“非遗”“小众”等特点的新潮消费体验能激发民众兴趣，符合各年龄段消费者的需求。

打油茶作为侗族与瑶族等民族的传统饮茶习俗，历经世代传承，已成为广西民族文化中的重要组成部分。在桂林恭城，油茶文化得到进一步发展，衍生出独特的茶礼、茶规及茶俗，形成了别具一格的“瑶族油茶习俗”，并成为广西“打油茶”文化的典范。2022年，包括广西恭城申报的“茶俗(瑶族油茶习俗)”在内的“中国传统制茶技艺及其相关习俗”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

“恭城油茶影响力提升的困境在于地域特色和文化内涵尚未充分挖掘。”恭城瑶族油茶习俗传承人周黎维表示，将油茶与现代生活理念相结合的消费现象，为广西非遗美食文化注入了新活力。

为了让恭城油茶“出圈”，周黎维多年来专注创新研发，开发出融入瑶族元素，结合时尚设计的恭城油茶礼盒以及低糖、低脂的油茶饮料等符合当下消费者消费习惯的新产品。此外，周黎维还收上了“洋弟子”，以教授外国徒弟打油茶技艺等跨国文化交流方式，助推广西油茶文化走向世界。

美国博主唐果果向恭城瑶族油茶习俗传承人周黎维(右)拜师学艺。(受访者供图)

“油茶在食用前需要加入米花等炸物，和麦片搭配牛奶的外国早餐很相似。”美国人唐果果说。

在广西桂林定居13年的唐果果是资深油茶爱好者，同时也是一名有着十万抖音粉丝的文旅博主。因热衷于中国文化，他拜师周黎维，学习油茶制作技艺。唐果果认为，学习广西“非遗”技艺，能让他更读懂中国文化的内涵。

如今，唐果果长年在短视频平台分享桂林生活，他学会了穿汉服，唱彩调剧，喝油茶，成为一名地道的中国女婿。

“洋徒弟会成为恭城油茶文化传播的使者，将这份独特的文化带给更多的人。”周黎维说。

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