新华社德黑兰5月19日电（记者沙达提）伊朗国家博物馆馆长杰布拉尔·诺坎德18日在首都德黑兰表示，伊朗同中国在文化遗产领域的合作正不断深化。

国际博物馆日和国家文化遗产周纪念活动18日在位于德黑兰的伊朗国家博物馆举行。杰布拉尔·诺坎德在活动上对新华社记者说，伊朗和中国都是世界上主要的文化遗产中心，一个位于西亚，一个位于东亚，历史上通过古丝绸之路相互连接。2023年4月亚洲文化遗产保护联盟在中国西安成立，伊朗和中国都是该联盟的创始成员国。

杰布拉尔·诺坎德说，近年来，伊朗国家博物馆与北京故宫博物院、中国国家博物馆、中国国家文物局、上海博物馆等开展了紧密和富有成果的交流与合作。他说，目前，伊朗国家博物馆的216件文物正在中国巡展，通过这些文物，中国观众可以了解伊朗的悠久历史文化。同时伊朗国家博物馆也正在与北京故宫博物院合作，制作一份关于伊朗历史和文化的中文目录，其中包含了有关伊朗考古研究的准确信息以及来自世界各国的研究文章。

杰布拉尔·诺坎德表示欢迎中国游客前来参观伊朗国家博物馆。他说，在过去一年里，中国游客是参观伊朗国家博物馆的外籍游客中人数最多的。为此，他们制作了一本中文小册子介绍伊朗国家博物馆，还培训了一些中文讲解员。

在活动仪式上，伊朗国家博物馆还展出了数块可追溯到阿契美尼德王朝时期的古代泥板。这些古代泥板于去年9月由美国归还伊朗。

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