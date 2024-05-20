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刚果（金）军方说未遂政变头目被打死

2024年05月20日08:21 | 来源：新华网
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新华社金沙萨5月19日电（记者史彧）刚果（金）军方发言人埃肯格19日晚在国家电视台说，军方当天在首都金沙萨挫败一起政变企图。政变头目、刚果（金）流亡前政客马兰加等4人被打死，40多名武装人员被逮捕，其中包括多名美国人。

埃肯格说，马兰加19日凌晨带领50多名武装人员企图发起政变。他们原本计划袭击继任总理图卢卡和副总理兼国防部长本巴的住所，因无法确认二人地址转而对副总理、国民议会议长候选人卡梅雷的住所发起攻击。武装人员随后还闯入民族宫总统办公室附近区域。

埃肯格说，军方逮捕了40多名武装人员，其中包括多名美国人和一名英国人。目前首都局势已经恢复平稳。

当地媒体报道说，19日凌晨4时左右，数名身着军装的武装人员袭击了卡梅雷的住所。武装人员与卡梅雷的私人卫队发生冲突，造成至少3人死亡。

这些隶属于“新扎伊尔”的武装人员曾在社交媒体上说：“要改变刚果（金）现状”，并称要推翻现任总统齐塞克迪。2017年5月，马兰加在比利时布鲁塞尔建立“新扎伊尔”，创建“流亡政府”，并自称“总统”。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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