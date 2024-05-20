5月18日，一名参展商在展示俄罗斯帝王蟹。新华社记者 王建威 摄

新华社哈尔滨5月19日电 题：中俄博览会上的“俄罗斯味道”

新华社记者

鲜活的深海帝王蟹、甘甜的庄园自酿起泡酒、醇厚的75%巧克力……走进哈尔滨国际会展中心，如同打开一扇联通俄罗斯的大门。在第八届中俄博览会的首个公众开放日，7.5万人次走进会场，体验“俄罗斯味道”，感受“俄罗斯风情”。

俄罗斯滨海边疆区展区的设置，让人仿佛穿梭于深海与城市间。帝王蟹、扇贝、青口等海产品吸引众多客商驻足；展区另一侧，从蜂蜜、红酒到巧克力、香肠，琳琅满目的展陈和贴心的试吃体验，让观展者大呼“有口福了！”

俄罗斯蟹业集团是俄远东地区最大的螃蟹捕捞公司之一，上海代表处首席代表沈英杰介绍，“海鲜生猛运输船配备了高科技设备，保活率接近100%”，捕获后的螃蟹放置在模拟海洋环境的暂养池中，保证帝王蟹鲜活“爬”上餐桌。

“中国是我们的主要出口市场，受欢迎程度也超乎预料，带来的货一上午就卖空了。”沈英杰说。

“还没见过这么大的帝王蟹！”零件采购商邹先生被旁边展台冰柜里的冻蟹吸引。“之前没买过，想买只尝尝鲜。”他仔细确认冷冻品的来源和烹制过程，便决定试试。

5月18日，一名俄罗斯参展商（中）在介绍蜂蜜产品。新华社记者 王建威 摄

“请问豆油在哪里买？”在俄罗斯滨海边疆区展区看完帝王蟹，市民李女士颇为急切地向工作人员询问。“喜欢用俄罗斯豆油做饭，油烟少、做菜香。”她对记者说。

跟随她的步伐，记者来到俄罗斯有机农产品推广中心展区。这个中心由哈尔滨乐实农业科技有限公司与中俄合作方建立，此次在中俄博览会上设有两个展区。

哈尔滨乐实农业科技有限公司代表李雨婷介绍，公司进口俄罗斯的大豆、大豆油、菜籽油、亚麻籽油等产品，去年也参加了进博会，接下来计划在国内大型商超设立专柜，展示销售俄罗斯有机食品。

李雨婷的俄罗斯有机产品推广合作伙伴之一，俄罗斯乌达查农业公司副总经理叶莲娜·佳久拉介绍，此次她们在中俄博览会推广展示了俄罗斯20个地区的有机食品。

“天然”“健康”“有机”是佳久拉口中的高频词。佳久拉说，“我们知道中国消费者对高端农产品和健康食品的兴趣，如豆油、豆奶、大豆冰淇淋等，这是俄罗斯扩大市场的机遇。”

“优质农产品育种需要跨国合作，中俄双方都非常重视种质资源保护和发展。”佳久拉说，如今很多中俄农业院校都在就此进行合作。

5月18日，在第八届中俄博览会现场，参会者与俄罗斯演员合影。新华社记者 张涛 摄

与黑龙江省一江之隔的俄罗斯阿穆尔州是俄远东地区最大的粮食产区。

阿穆尔州展区内，一个摆着多种肉肠的摊位前人头攒动。谢雷舍沃肉类加工厂的商务经理玛丽娜·克拉斯诺娃一大早就忙得不可开交。她一边给中外游客介绍产品，一边切开不同种类的肉肠给大家试吃。

“纯肉肠很香！还有一股独特的烟熏味。”手上拎着印尼猫屎咖啡、俄罗斯巧克力的张女士打算再入手一些健康美味的熟食。

“没有想到这么受欢迎！”克拉斯诺娃说，她此次来的想法很简单，就是想怎么把新鲜的俄罗斯肉肠送到中国消费者手中。

阿穆尔州出口支持中心主任马克西姆·西罗京说，当地出口商积极参加中俄博览会，除了展示当地的特色产品，还带来物流公司，希望通过展会与中国物流企业合作，进一步联通。

“阿穆尔州这次带来很多即食的产品，方便我们现场调研，及时了解中国消费者的喜好口味，改进产品结构和研发。”西罗京说。

5月19日，在第八届中俄博览会现场，一名小朋友展示俄罗斯套娃。新华社记者 张涛 摄

俄罗斯阿伯朗起泡酒厂展位负责人尤金尼亚·切瓦诺娃第一次参加中俄博览会，刚开馆就卖出了5瓶葡萄酒。她用中文介绍，俄罗斯本地葡萄品种酿造的酒口味独特，风味醇厚。此次带来7种葡萄酒产品，包括橡木桶存放的高端起泡酒，味道甘甜，颇受欢迎。

自2020年进入中国市场，阿伯朗起泡酒厂已在深圳、西安、重庆、绍兴、杭州五个城市设有线下销售点。

“此次真实感受到中国消费者对俄罗斯味道的喜爱，准备进一步拓展中国市场。”切瓦诺娃说，自己一直在努力学习中文，以胜任酒庄销售的工作。

“想带孩子长长见识，领略世界文化。”一家三口观展的哈尔滨市民李先生说，展会浓缩了世界各地的精华，期待在这里体验俄罗斯风情，品尝更多“洋味道”。（记者贺小童、房宁、张晨光、王君宝、朱悦）

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