本报记者 朱玥颖

近日，生产喷气发动机、核能发电设备的日本大型重工业公司IHI公司宣布，其子公司IHI原动机曾篡改船舶和陆地用发动机的燃油数据。据日媒报道，为了让测试数据看起来更“漂亮”，2003年以来，该公司生产的5537台用于船舶等设备的发动机中，有4361台涉及数据造假，占比高达79%。该事件引发日本社会广泛关注，有媒体认为各类造假和违规丑闻严重损害了日本制造业的信誉和形象。

IHI公司前身为日本石川岛播磨重工业公司，成立于1960年。该公司为波音、空客等公司制造航空发动机，也承接航空发动机的维护保养工作。造假事件发生后，IHI公司副社长盛田英夫在记者会上鞠躬致歉，他表示：“这是对客户信任的背叛，公司的根基已经动摇，情况非常严峻。”

据日本共同社报道，涉事的两家IHI原动机工厂分别位于日本新澙县新澙市和群马县太田市，前者可能从上世纪80年代就开始数据造假，后者则可能从2001年开始造假。这两家工厂在试运行发动机时篡改燃油效率相关数据。除了日本海上保安厅的巡逻船和北海道旅客铁路公司，日本各都道府县拥有的渔业练习船也搭载了上述工厂生产的发动机。

一段时间以来，日本制造业频频曝出各类造假违规丑闻，“日本制造”的信誉不断受到影响。今年5月4日，日本知名肠胃药“正露丸”的生产商日本极东公司被曝已连续30年以上篡改该药品的试验数据。日本小林制药公司的“问题保健品”事件也持续发酵，截至5月1日，该公司含红曲原料的问题保健品已经导致270人住院。今年1月，日本丰田汽车公司旗下子公司丰田自动织机公司生产的4款发动机被曝尾气排放测试数据造假。2023年12月底，同为丰田子公司的大发工业承认，公司存在174项违规操作，将暂停国内外所有正在生产的车型出货。第三方调查委员会公布的报告显示，大发工业数据造假问题由来已久，从2014年开始，该公司开始出现群体性违规。

日本国土交通大臣齐藤铁夫表示，日本政府将“严格应对”IHI原动机篡改发动机油耗数据等一系列日本企业的造假行为，“日本制造业的工匠精神丢失令人担忧”。《日本经济新闻》评论说，制造业支撑着日本经济，创造了大量就业机会，为防止信用进一步下降，制造业企业需要采取更具实效性的行动。《京都新闻》评论称，相继发生的丑闻，凸显出日本制造业企业不重视顾客安全和产品质量的问题，这些问题由来已久、根深蒂固。

制造业曝光的各类丑闻，削弱了消费者对“日本制造”的信心。《日本经济新闻》报道称，这些丑闻给日本企业的经营改革造成沉重打击。日本东京电视台报道说，制造业的丑闻让外国消费者对日本产品的不信任感增强。

（本报东京5月19日电）

《 人民日报 》（ 2024年05月20日 16 版）

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