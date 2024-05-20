陆 婷

近日，多家国际机构表示，今年全球贸易增速有望实现反弹。世界贸易组织（WTO）最新一期《全球贸易展望与统计》报告预测，2024年全球货物贸易量将增长2.6%，2025年将延续今年的复苏势头，预计增长3.3%。经合组织预计，今年全球货物和服务贸易将增长2.3%，到2025年将增长3.3%。国际货币基金组织（IMF）在最新的《世界经济展望》报告中也预测，今年包含货物和服务的全球贸易量将增长3%。WTO总干事伊维拉认为，得益于全球供应链的韧性和稳固的多边贸易框架，全球贸易复苏正在取得进展。

今年全球通胀压力减弱带来利好。根据WTO的数据，2023年全球货物贸易量下降1.2%，能源价格高企和持续的通胀导致全球贸易量萎缩。IMF数据显示，2023年全球平均通胀率高达6.8%，在侵蚀居民实际收入的同时打击了进口需求。随着能源价格回落、主要发达经济体货币政策收紧效果的逐步显现，市场普遍预计，今年全球通胀压力将进一步减弱，居民实际收入将再次增长，从而改善和提振消费需求。

通胀持续下行还将降低各国央行维持高利率的必要性。高利率本身也是对需求形成限制的主要因素之一。自2022年起，一些发达经济体连续加息，使利率在2023年达到20多年来的最高水平。高利率环境大幅推高企业资金成本，抑制了企业的投资需求，而投资是驱动全球进口贸易的最大力量，由企业投资需求所产生的全球货物贸易量约占全球货物进口总量的36%。因此，当各国央行确认通胀能够回落到目标水平并采取降息措施后，企业将受到成本压力减轻和消费前景转好的鼓舞，逐步恢复投资支出，进而带动全球货物贸易的活跃。

全球贸易复苏还有一个有利条件，就是全球多边贸易体制发挥的主体作用。以《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）为例，其15个成员国涵盖约30%的全球总人口和经济总量，它最大限度整合了区域内各成员的27个贸易安排和44个投资协定，发出了反对单边主义和保护主义的强烈信号，有效推动多边贸易体制发展，成为拉动贸易增长的重要力量。

全球贸易在呈现复苏态势的同时，在结构性层面仍面临一系列挑战，地缘政治冲突和一些国家贸易限制措施增加都将给贸易复苏带来压力与风险。红海危机和中东紧张局势降低了全球海运运力，增加了供应链延迟风险。个别国家将经贸问题泛政治化、泛安全化，不仅加剧全球贸易碎片化的风险，也阻碍了不少领域尤其是高科技领域生产要素的自由流动，为全球贸易增长带来下行风险。

中国开放的大门越开越大，为全球贸易和合作积极创造新机遇。当前，中国外贸发展产业基础、要素禀赋、创新能力不断增强，外贸新动能、新优势不断被激发。据中国海关统计，今年前4个月，中国货物贸易进出口总值13.81万亿元，同比增长5.7%。截至2023年，中国连续7年保持全球货物贸易第一大国地位，进出口分别占国际市场份额的10.6%和14.2%。可以预见，随着外部需求增长、稳外贸政策持续发力，中国将继续成为推动全球贸易复苏的重要力量。

（作者为中国社会科学院世界经济与政治研究所副研究员）

《 人民日报 》（ 2024年05月20日 16 版）

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