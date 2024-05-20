本报记者 沈小晓 张志文 牛瑞飞

比利时皇家自然科学博物馆恐龙化石展区吸引许多观众参观。

本报记者 牛瑞飞摄

阿联酋迪拜未来博物馆“未来英雄”体验专区。

本报记者 张志文摄

埃及文明博物馆展区一角。

本报记者 沈小晓摄

5月18日是国际博物馆日，今年的主题为“博物馆致力于教育和研究”，重点强调博物馆等文化机构在丰富教育体验方面发挥的关键作用。近年来，一些国家积极盘活博物馆资源，拓展博物馆功能，强化为公众提供学习教育和信息服务的作用。近日，本报记者走进埃及、阿联酋、比利时的博物馆，了解其在传播文化知识、开展科学研究、推动公益教育等方面的努力和成绩。

埃及——

推动历史教育

展现文明魅力

“我们欣赏了油画，瞻仰了纪念碑，还看到了法老时期的木乃伊，感到非常震撼。”来自埃及开罗大都会国际学校的五年级学生萨米尔，在老师的带领下，和同学们一起参观埃及文明博物馆，博物馆展陈的各类文物给他留下深刻印象。据带队老师法蒂玛介绍，学校会不定期组织学生来博物馆，让同学们在课堂外进一步了解埃及的古代历史，感受文明的魅力。

埃及文明博物馆位于首都开罗市中心，是埃及第一座综合展示各个历史时期文化风貌的博物馆，也是一座集文化、教育、创新和研究于一体的综合性机构，于2021年4月正式面向公众开放。

“这是一座博物馆，更是一个文化中心。”该馆执行馆长艾哈迈德·古奈姆表示，博物馆积极举办各类研讨会、讲座等活动，还专门开设科学研究中心，持续推动文明研究、文化遗产保护等。据悉，该馆还为考古专业的学生提供培训、暑期短期游学等机会。

近日，文明博物馆发起一项保护埃及食品遗产倡议，旨在保护和发扬传统美食文化。古奈姆介绍：“我们每个月结合传统食物主题举办两场讲座，让观众了解埃及食品历史，这也是为了保护埃及文化遗产，传承埃及文明。”实际上，埃及各博物馆都比较重视历史文化传播，组织和开展考古、艺术展览及各种文化活动。

今年的国际博物馆日，埃及游客可免费进入最高文物委员会领导下的全国所有博物馆。埃及最高文物委员会秘书长穆罕默德·哈立德表示，这是提高埃及考古、文化和旅游意识计划的一部分。博物馆向社会和民众提供文化服务，是重要的社会教育机构，也是促进不同文明交流互鉴、增进民众相互理解、促进合作与和平的重要平台。

阿联酋——

强化互动体验

了解前沿技术

走进阿联酋迪拜的未来博物馆，科技元素随处可见：布满先进设备的“月球基地”，藏有数千种生物信息“标本”的DNA图书馆，展示人类感官奥秘的“心灵绿洲”……未来博物馆自2022年2月开放以来，已成为迪拜最热门的景点之一，参观者络绎不绝。

“未来博物馆致力于打造一座‘活的博物馆’。”迪拜未来基金会首席执行官哈勒凡·贝尔赫介绍，团队与来自国内外的艺术家、设计师、科学家通力合作，精心策展，强化教育和互动体验，让参观者有机会了解未来最新技术。

在这座博物馆中，成人游客被称为“先锋者”，孩子们被称为“未来英雄”。博物馆二层专门开设了适合4岁至10岁孩子的“未来英雄”体验专区。记者在体验专区看到，几个小朋友正拿着白色球体，围绕4根花蕊形状的柱子来回穿梭。“他们正在通过触觉、视觉、嗅觉和听觉，辨识隐藏在球内的物体，并按照游戏提示，将球体分类摆放在不同花蕊上。”彻西是儿童体验专区的一名工作人员，她用无线手持终端为孩子们设定好游戏时间和目标，并教会他们如何准确运用感官识别物体。

该博物馆还积极发挥学术研究功能。去年，在《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会举办前夕，未来博物馆主办了“气候未来周”活动，邀请全球6300多名专家参与，在提高人们对环境和气候挑战的认识的同时，积极寻求可持续和创新的解决方案。同时，未来博物馆连续两年承办迪拜未来论坛活动，围绕人类基因工程、创新设计、人工智能挑战等议题，邀请全球知名专家学者探讨未来科技发展。

“如今我们每天都要接待近4000名来自世界各地的游客，我们希望培养更多富有未来视野的‘小英雄’，参观者在这里可以更好地了解人类与世界的未来。”未来博物馆大堂经理达伊什说。未来博物馆主席穆罕默德·阿尔·盖尔加维表示，这座博物馆已发展成为“一个充满活力的创新、教育和创造力中心”。

比利时——

开展科普教育

提供公共服务

为庆祝国际博物馆日，为期一周的比利时博物馆周活动于5月18日拉开帷幕。比利时各大博物馆积极参与，采取延长开馆时间、门票优惠减免等多种举措吸引游客参观学习。

作为比利时最热门的博物馆之一，比利时皇家自然科学博物馆拥有人类、恐龙、矿物、生物进化及多样性等多个主题展馆，每年接待近30万名游客，其中包括约30%的学校团体。馆内最知名的展品是猛犸象化石，它于1860年在安特卫普省内特河改道工作中被发现。这里还拥有欧洲规模最大的恐龙化石展馆。走进博物馆的巨型古动物展区，观众可以近距离观察6个三维动物模型和5个近乎完整的骨骼模型，并可以通过多媒体手段了解这些巨型动物的日常生活。

这里的科普活动丰富多彩。例如，面向小朋友，组织“博物馆里的生日会”、“小小科学家工作坊”、全天博物馆漫游等活动，今年5月份的亲子工作坊主题为“观察北极动物”。面向成年人，每个月会举办“你知道吗”科普工作坊，主题包括恐龙、矿产资源、博物馆和图书馆里的珍宝等。在今年已经举办的4次活动中，有古生物学家带领探索几十亿年前的地球，可以近距离观察现代脊椎动物祖先的化石遗骸；有昆虫学家讲解蜜蜂知识，揭示其独特的生活方式和多样性；有地质学家带领探寻地质环境与生物多样性之间的联系；还有植物学家通过对花粉的研究探讨植物的进化等。

该博物馆是比利时皇家自然科学研究院的一部分。自1846年成立以来，该研究院在开展生物学、地质学、海洋学等科学研究的同时，还提供各种科学数据或工具用以监测自然、陆地或海洋环境，为制定国家和欧洲环境保护、自然资源利用等政策提供专业意见。利用博物馆平台面向公众开展科普教育活动，是该研究院承担的重要职责之一。例如，5月31日，该博物馆将举办“走近煤炭的前世今生和未来”工作坊，带领公众深入比利时瓦隆地区的矿井，在地下60米深处由博物馆的地质学家讲解煤炭开采技术的演变及发展趋势等话题。

（本报开罗、迪拜、布鲁塞尔5月19日电）

《 人民日报 》（ 2024年05月20日 16 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)