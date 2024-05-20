本报华盛顿5月19日电 （记者李志伟）“‘中国产能过剩’是个伪命题。美方应该排除国内政治干扰，停止为中美关系设置新的障碍。”中国驻美国大使谢锋日前表示。

当地时间5月16日，谢锋参加中国驻美国大使馆举办的第五届《我的中国相册》颁奖仪式暨线下故事分享活动并致辞。他表示，美方滥用301关税复审程序，进一步提高对自华进口的电动汽车、锂电池、光伏电池、关键矿产、半导体等产品的加征关税，打着公平竞争的幌子搞保护主义，真实目的是打压中国新能源等产业，遏制中国高质量发展，捞取政治私利。美对华贸易战打了6年，结果美贸易逆差不降反升2000亿美元，物价上涨加剧通货膨胀，到头来埋单的是美国消费者，吃亏的是美国企业，冲击的是国际经贸秩序。在经济全球化时代开倒车不得人心，升级贸易战、产业战、科技战，阻挡不了中国的发展，只会搬起石头砸自己的脚。

谢锋强调，“中国产能过剩”是个伪命题。比较优势是经济学的基本原理，中国新能源产品广受欢迎，靠的是持续技术创新、完整产供链体系和充分市场竞争，靠的是中国人民艰苦奋斗。在全球绿色转型背景下，以新能源汽车为代表的中国“新三样”都是优质产能，既满足中国市场需求，弥补了全球新能源供需缺口，又为实现全球节能减排降碳作出巨大贡献。

《 人民日报 》（ 2024年05月20日 03 版）

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