人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国驻美国大使谢锋——

“中国产能过剩”是个伪命题

2024年05月20日06:18 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报华盛顿5月19日电  （记者李志伟）“‘中国产能过剩’是个伪命题。美方应该排除国内政治干扰，停止为中美关系设置新的障碍。”中国驻美国大使谢锋日前表示。

　　当地时间5月16日，谢锋参加中国驻美国大使馆举办的第五届《我的中国相册》颁奖仪式暨线下故事分享活动并致辞。他表示，美方滥用301关税复审程序，进一步提高对自华进口的电动汽车、锂电池、光伏电池、关键矿产、半导体等产品的加征关税，打着公平竞争的幌子搞保护主义，真实目的是打压中国新能源等产业，遏制中国高质量发展，捞取政治私利。美对华贸易战打了6年，结果美贸易逆差不降反升2000亿美元，物价上涨加剧通货膨胀，到头来埋单的是美国消费者，吃亏的是美国企业，冲击的是国际经贸秩序。在经济全球化时代开倒车不得人心，升级贸易战、产业战、科技战，阻挡不了中国的发展，只会搬起石头砸自己的脚。

　　谢锋强调，“中国产能过剩”是个伪命题。比较优势是经济学的基本原理，中国新能源产品广受欢迎，靠的是持续技术创新、完整产供链体系和充分市场竞争，靠的是中国人民艰苦奋斗。在全球绿色转型背景下，以新能源汽车为代表的中国“新三样”都是优质产能，既满足中国市场需求，弥补了全球新能源供需缺口，又为实现全球节能减排降碳作出巨大贡献。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月20日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部