本报记者 谢亚宏 王海林

“习近平主席时隔8年对塞尔维亚进行国事访问，推动塞中铁杆友谊迈向新高度。”塞尔维亚国民议会副议长玛丽娜·拉古什日前在接受本报记者专访时表示，塞中两国领导人达成多项共识，为两国共建“一带一路”、绿色发展等领域合作创造更多机会。

此次访问中，两国元首宣布，深化和提升中塞全面战略伙伴关系，构建新时代中塞命运共同体。拉古什认为：“塞中将双边关系提升至更高水平，向世界发出互信与合作的声音。在全球不确定性增加、地缘冲突加剧的背景下，此次访问意义重大。得益于两国元首的战略引领，塞中能够在尊重彼此差异的同时实现合作共赢、共同发展。”

拉古什曾担任塞尔维亚议会塞中友好小组主席并访问过中国，对中国经济的高质量发展，尤其是许多高新技术企业达到世界先进水平印象深刻。“中国坚持以人民为中心的发展思想，不断增强区域发展平衡性协调性，体现了民主真正的本质。”拉古什表示，中国走出了一条不同于西方的现代化道路，值得世界其他国家借鉴，希望两国立法机构就治国理政经验进行更密切交流。

拉古什参观过匈塞铁路塞尔维亚段施工现场以及在塞尔维亚的中国企业。她表示，共建“一带一路”已成为国际合作的典范。在共建“一带一路”推动下，塞尔维亚正发生日新月异的变化，竞争力不断增强。“在匈塞铁路施工现场，我看到两国团队正在高速高质推进建设任务。塞中合作项目对于互联互通和国家发展意义重大。”

考察中国在塞尔维亚的投资是拉古什在塞尔维亚议会的职责之一。她特别提到河钢斯梅戴雷沃钢厂，并表示“来自中国的投资帮助企业走出了困境，目前钢厂已成为塞尔维亚三大出口企业之一，为塞尔维亚创造了大量税收”。拉古什说，中方的投资避免了众多当地员工失业，合作后企业以最快速度实现盈利，这一过程中的管理经验值得在塞尔维亚推广。

在双方共同努力下，中塞自由贸易协定将于今年7月1日正式生效，拉古什对此十分期待：“塞尔维亚的农产品即将进入广阔的中国市场，这种美好的前景令人兴奋。”她希望在自贸协定推动下，两国在数字经济和绿色发展领域开展务实合作，更好地造福两国人民。

拉古什十分赞赏习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，认为这些倡议有助于加强国际对话合作，为变乱交织的世界提供更多稳定性和正能量。

（本报贝尔格莱德电）

《 人民日报 》（ 2024年05月20日 03 版）

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