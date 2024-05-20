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“老中医疗卫生合作迈上了新台阶”

本报记者 孙广勇 杨 一
2024年05月20日06:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　凌晨，老挝人民军103医院。中国人民解放军援助老挝人民军医疗专家组（以下简称“医疗专家组”）教授刘海涛被电话铃声唤醒。医院刚刚接诊了一名突发心脏病的外国游客，病情危急，刘海涛随即赶往急诊室。

　　针对患者心率、血压下降等紧急情况，刘海涛带领的胸痛中心团队立刻对患者展开抢救。“我们紧急展开讨论，借鉴以往相关诊疗经验，选择了一处合适的支架植入点，让患者的病情得到有效控制。”刘海涛说。

　　紧急救治只是医疗专家组日常工作的一部分，中国专家还帮助老挝人民军103医院开展了多起全国首例复杂手术。“这些手术的成功实施，给老挝患者带来了新的治疗选择和更好的生活质量。”老挝人民军103医院院长沙翁赛说。

　　自2019年起，中国人民解放军持续派出医疗专家组，为老挝带来药品、耗材、医疗设备和技术支援。去年12月，第十批医疗专家组抵达老挝首都万象，开始为期6个月的医疗援助工作。“从第一批到第十批，医疗专家组与老方团队一起攻克技术难关、开拓医疗领域合作，老挝医院的诊疗服务水平得到显著提升。”老挝人民军总后勤部卫生局局长康鹏表示。

　　医疗专家组还通过专项授课、医疗查房和一对一教学等方式，将微创治疗等医疗技术知识传授给老挝医护人员，提升当地专业技术水平。中国驻老挝大使馆国防武官李兵表示，长期以来，医疗专家组在老挝赢得了民众的尊重和信任。不少患者慕名而来，寻求治疗方案，医疗专家组的门诊量不断增加。老挝人民军103医院副院长康维莱表示：“中国医生对老挝常见病的诊断与治疗开展了精准援助，老中医疗卫生合作迈上了新台阶。”

　　“未来，中国援老挝医疗专家组将继续深化与当地医疗团队的交流与合作。通过开展更多培训项目、学术交流和技术合作，帮助当地提升医疗水平和服务质量，保障民众身体健康，谱写中老友谊新篇章。”第十批医疗专家组组长王福利说。

　　（本报万象电）

　　《 人民日报 》（ 2024年05月20日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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