美方人为设置高关税壁垒，阻碍了自由贸易，损害了公平竞争，是对市场经济原则和国际经贸规则的公然践踏。这种短视之举保护不了美国相关产业，只会让美国企业和消费者承担更多的损失、付出更大的代价

近日，美方出于国内政治考虑，滥用301关税复审程序，宣布在原有对华301关税基础上，进一步提高对自中国进口的电动汽车等产品的加征关税。美方一意孤行将经贸问题政治化、工具化，以关税大棒打压中国产业发展和正常经贸科技活动，不仅严重践踏市场经济原则和国际经贸规则，而且严重危害世界经济健康发展。

美方加征关税，是典型的单边主义和保护主义行径。美方声称中国相关产品威胁美国“国家安全”、中国进行所谓“不公平贸易行为”，不过是虚妄的借口。美方强行对中国产品再次加征关税，主要目的是打着保护美国相关产业的幌子捞取政治私利。正如美国智库凯托学会研究员克拉克·帕卡德所指出的，美国政府的新关税政策再一次将政治目的凌驾于本国利益之上，是美国国内一场“通往保护主义深渊的竞赛”。美方人为设置高关税壁垒，阻碍了自由贸易，损害了公平竞争。这种做法保护不了美国相关产业，只会使其在安逸的环境中愈发丧失竞争力。美国耶鲁大学高级研究员斯蒂芬·罗奇指出，美国政府发起的对华301调查中的相关指控缺乏证据，美国试图用关税政策遏制中国产业发展是“短视的”，实现不了重振美国产业的长期目标。

美方加征关税，是典型的霸权主义和霸道霸凌行径。美国上届政府对华加征301关税，严重干扰了中美正常的经贸往来，已被世贸组织裁定违反世贸规则。美方非但不予以纠正，反而再次加征关税，从根源上讲是美方一些人的“中国焦虑症”使然。他们为了维护自己的单极霸权，将中国的发展视为威胁，不择手段地打压中国，已经到了近乎失去理智的程度。中国新能源等产业的发展是企业技术创新和积极参与市场竞争的结果，得益于中国完整的工业制造体系和巨大的国内市场，符合世界经济发展需要，有利于中国，有利于美国，也有利于世界。美国一味打压中国相关产业发展，并不能证明美国的强大，反而暴露出美方已丧失自信，乱了方寸；并不能解决美国自身存在的问题，反而会对国际产供链的正常运转造成进一步破坏；并不能阻止中国的发展振兴，反而会激发14亿多中国人民更加奋发图强。

美国对华301关税措施已经持续6年之久，给两国企业和美国消费者带来额外的经济负担，也扰乱了全球贸易秩序，影响全球经济稳定和安全。据穆迪公司推算，美国消费者承担了对华加征关税92%的成本，每个美国家庭每年增加开支1300美元。美方不深刻反思单边主义和保护主义的严重弊端，反而一错再错，只会显著推升进口商品成本，让美国企业和消费者承担更多的损失、付出更大的代价。美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦认为，维持之前的关税以及征收额外关税最终会增加美国企业在国内外的竞争难度，削减美国就业岗位，并在通胀时期增加美国制造商和消费者的负担。

在全球经济复苏的关键时刻，美方进一步加征关税是在给世界经济发展制造麻烦，在国际上不得人心。瑞典首相克里斯特松日前同到访的德国总理朔尔茨在回答有关美国对华加征关税的问题时表示：“就（征收）关税而言，我们一致认为，破坏全球贸易是一个坏主意。”国际货币基金组织第一副总裁吉塔·戈皮纳特表示，美对华贸易设限加剧经济碎片化趋势，“使经济一体化带来的益处明显逆转”。

单边行径和保护主义违背时代发展潮流。面对中美经贸关系近年来出现的新情况新变化，双方要坚持相互尊重、互惠互利、平等协商，按经济规律和市场规则办事，扩大和深化经贸互利合作，尊重彼此的发展权利，追求中美共赢和世界共赢。

《 人民日报 》（ 2024年05月20日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)