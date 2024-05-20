本报记者 颜 欢 张慧中 李增伟 刘仲华

在匈牙利罗兰大学孔子学院的书画课上，学员们在临摹字帖。

本报记者 刘仲华摄

习近平主席日前对匈牙利进行国事访问，中匈两国发表《中华人民共和国和匈牙利关于建立新时代全天候全面战略伙伴关系的联合声明》。声明指出，双方将努力扩大两国人文交流合作，共同办好2024年中匈建交75周年庆祝活动，不断巩固两国人民友谊和双边关系社会基础。

近日，本报记者探访了位于匈牙利首都布达佩斯的布达佩斯中国文化中心、罗兰大学中文系和中国驻布达佩斯旅游办事处，切实感受到中匈友好根基不断夯实、两国人文交流蓬勃发展、民心相通持续加深。

让匈牙利民众更加喜爱中国文化

从宁静宽阔的城市公园步行10分钟左右，一幢纯白色的欧式古典建筑便映入眼帘——这是新装修完成的布达佩斯中国文化中心，进入其中就会发现，这里充满中国元素，景观花园展现鲜明的苏州园林特色。

“我们采用‘新中式’的概念，让这座建筑既保有原本的欧式风情，与街道的整体风貌一致，又在空间中嵌入中式元素，使这栋建筑体现中匈文化的交融和互鉴。”布达佩斯中国文化中心主任金浩向记者介绍。走上二楼平台，宛若江南庭院的景致尽收眼底。金浩说，2020年，布达佩斯中国文化中心在匈牙利正式注册成立，“我们的初心是做好中匈文化交流，通过与当地文化机构、大学等深度合作，实现中华文化传播交流的品牌化、本地化、年轻化”。

举办“月饼制作坊”活动，邀请匈牙利糕点师现场制作“匈牙利式月饼”；推出介绍中国苏绣与匈牙利马丘刺绣的系列视频；用“匈牙利扬琴”辛巴龙演奏中国民族乐曲……中匈艺术文化在交流和对话中相互碰撞融合，增进了匈牙利民众对中国文化的了解和喜爱。

去年9月，布达佩斯中国文化中心组织匈牙利摄影家代表团赴中国采风。“中国的发展日新月异，现代化建设取得的成就很大。”匈牙利摄影家萨莫迪·若尔特对中国快捷便利的移动支付、井井有条的城市交通、热情欢快的广场舞人群印象颇深，“穿行在街头巷尾，我体会到中国文化的内涵随时代变迁而变得日益丰富”。

近年来，随着两国合作和交流持续深化，不少匈牙利博物馆、美术馆、图书馆等纷纷牵手布达佩斯中国文化中心，希望共同推介中国文化。今年是中匈建交75周年，文化中心组织策划了一系列活动。“最重要的是要让匈牙利民众更加喜爱中国文化。”金浩说。

中文教学推动两国民心相通

匈牙利罗兰大学中文系位于该校的F楼。沿着楼梯拾级而上，墙上一幅幅照片记录着这里举办过的中国文化活动。楼里装饰着中国水墨画和书法作品，大部分指示牌由匈中两国文字书写，路过的老师和同学们几乎都能用中文交流。

罗兰大学中文系历史悠久，去年11月举行了该系成立百年庆典。“我们见证了匈中文化和教育交流的不断深入，也见证了两国友好关系的不断发展。”罗兰大学副校长、孔子学院匈方院长郝清新说着一口流利的中文。他曾获得第十四届中华图书特殊贡献奖，是匈牙利知名的汉学家，参与编撰了新版《匈汉词典》。在他的带领下，罗兰大学不仅成为培养匈中双语人才的摇篮，也成为中东欧地区重要的东亚研究中心。

随着中国在匈牙利的投资不断增长，中国企业对双语人才的需求越来越大。罗兰大学积极推动毕业生与企业对接，不仅通过举办招聘会帮助学生找工作，还为学生们到企业实习提供便利。

在书画艺术课堂上，匈牙利艺术家霍尔瓦特·雅尼斯正耐心地教授学生们练习书法。这节课的书法练习是汉字“永”，他走到临帖的学生身边，一一讲解笔画要点，亲自示范运笔技巧。

“我原本是一名字体设计师，年轻的时候偶然接触到汉字，这为我打开了全新的世界。后来我不仅学习书法，还专门到浙江杭州进修中国国画课程。”霍尔瓦特说，他现在每年教40多名学生，很多学生已学习书法多年，“中国文化之美吸引了很多匈牙利民众”。2022年，罗兰大学孔子学院出版了一本学生优秀国画和书法作品集《水墨丹青》。“这些作品是课程的结晶，也是匈牙利民众对中国文化喜爱的象征。”霍尔瓦特说。

艾妮克·加娅丝是罗兰大学孔子学院文化项目协调专员。她的办公室里摆放着各种与中国有关的纪念品、玩偶、书籍等。“这些是我们为文化宣传活动准备的。”艾妮克说，去年，罗兰大学孔子学院举办了60多场中国文化交流活动，既有为几十名学生举办的讲座，也有十几万民众参加的春节庙会、龙舟会等。

“要知道，匈牙利总人口不到1000万，但每年的中国文化活动都格外火爆。”艾妮克自豪地说，最受欢迎的是书法展示——很多民众排队学写汉字，两位书法老师从早忙到晚。“我们还会邀请匈牙利民众组成的舞龙舞狮队或者武术队参加表演，这些活动深受欢迎。”艾妮克表示。

旅游业合作前景更加广阔

匈牙利是一个历史悠久、文化底蕴深厚的国家，有着壮美的自然风光和丰富多彩的人文景观。2003年，匈牙利成为中国在中东欧地区第一个旅游目的地国。此后，中国赴匈旅游人数持续增长。

在布达佩斯李斯特国际机场，所有指示牌都配有中文标识；市中心的部分交通自动售票机上也有中文显示，方便中国游客出行。匈牙利旅游局还推出了多条旅游路线，希望通过布达佩斯以外的乡村深度游以及在多瑙河乘坐区域邮轮等，让更多中国游客探索具有独特魅力的匈牙利文化。

匈牙利国家旅游局局长柯尼德告诉本报记者，中国是匈牙利旅游业最重要的客源市场之一。匈牙利高度重视与中国在旅游领域的合作，旅游业已成为匈中两国合作的重点领域之一。“中国游客对匈牙利的认可度很高。中国朋友对裴多菲、李斯特等匈牙利历史名人耳熟能详，这也增加了匈牙利旅游的美誉度。”他表示，今年6月底将有新的匈中直飞航班开通，展现出匈中两国旅游合作的巨大潜力。

近期，中国宣布对匈牙利等国试行免签政策以及针对外籍来华人员优化支付服务等措施，让匈牙利民众赴华旅游更加便利。2016年开业的中国驻布达佩斯旅游办事处，是中国在中东欧地区设立的首个旅游办事处。8年来，中国驻布达佩斯旅游办事处在匈牙利举办丰富多彩的旅游推广活动，吸引越来越多的匈牙利民众到中国走一走、看一看。匈牙利汉学家安奈特在办事处担任顾问，她告诉记者，每次办事处举办中国文化活动，现场民众的参与度都很高。

去年6月，数千名当地民众参加了首次在布达佩斯举办的“茶和天下·雅集”暨中国茶文化主题展。在这场活动中，10名中文专业的匈牙利学生在中国老师的指导下，成为活动上的“茶艺师”，不仅展示制茶工艺，请参观者品尝中国茶，还介绍茶背后的故事和历史，帮助参观者了解中国文化。“不少匈牙利民众向我咨询在哪里可以买到中国茶和茶具。”中国驻布达佩斯旅游办事处工作人员刘杰说，参与活动的大部分是匈牙利年轻人，他们对中国文化有着浓厚的兴趣。

“中国文化在匈牙利获得良好传播，让更多匈牙利民众产生亲身到中国参观的愿望。文化上的相互吸引让匈中两国旅游合作大有可为。”安奈特说。

（本报布达佩斯电）

《 人民日报 》（ 2024年05月20日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)