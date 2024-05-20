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伊朗对载有伊总统的事故直升机展开全力搜救

2024年05月20日04:59 | 来源：新华网
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　　新华社德黑兰5月19日电（记者沙达提）据伊朗媒体19日报道，载有伊朗总统莱希和高级官员的一架直升机19日发生事故，在伊朗西北部东阿塞拜疆省紧急降落。目前机上人员情况未明，搜救工作正全力展开。

　　伊朗国家电视台报道说，事故可能发生在距离首都德黑兰约670公里的瓦尔扎甘县，目前事故直升机的确切位置仍然未知。该电视台记者在现场报道说，天气多雾寒冷，使得救援工作非常困难。恶劣天气条件导致不能进行直升机空中搜索，救援工作正在地面上进行。

　　报道援引伊朗红新月会负责人皮尔侯赛因·科利万德的话说，40支快速反应小组已被派往该地区展开搜寻。该地区属于山区，距离东阿塞拜疆省省会大不里士约两小时车程。搜救队正在使用无人机进行搜索。

　　另据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，搜救队正冒着恶劣天气条件和复杂地形寻找事故现场，一些登山者也加入搜救行动。

　　伊朗卫生部长埃诺拉希对国家电视台说，在可能发生事故的地点附近都已设置医疗救护设备。

　　伊朗政府发言人贾赫鲁米在社交媒体上发文说，在德黑兰举行内阁会议后，副总统穆赫辛·曼苏里与一些政府成员已出发前往大不里士。

　　伊朗内政部长瓦希迪19日在接受伊朗国家电视台采访时证实，总统莱希的直升机队中的一架直升机发生事故，在东阿塞拜疆省紧急降落。不利的天气条件导致直升机紧急降落。

　　据伊朗国家电视台报道，总统的直升机队由3架直升机组成，事发时正从霍达阿法林县前往大不里士，参加一个石化综合设施的落成典礼。当天早些时候，莱希与阿塞拜疆总统阿利耶夫一起参加了霍达阿法林县的水库大坝落成仪式。该直升机队还载有外交部长阿卜杜拉希扬等多名高级官员。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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