人民网曼谷5月19日电 （记者章念生、简承渊）当地时间18日晚，在泰国浙江商会第三届理事会就职典礼的仪式上，出席此次活动的泰国司法部部长塔威·素松在会上表示，泰国司法部门承诺保护在泰中国商人企业公平公正的权益，为中泰一家亲做出贡献。

泰国司法部部长塔威·素松。 人民网记者 简承渊摄

泰国浙江商会由泰国江浙会馆以及旅泰浙商共同发起，于2009年8月在泰国曼谷注册成立。目前泰国浙江商会现有会员单位150余家，所从事行业涵盖制造业、国际贸易、工业园区开发、房地产、建筑业、电商、电信、农业以及配套服务等。

在典礼仪式上，泰国阿伊瓦特·查克潘亲王希望在泰国的中国企业能够积极参与到泰国的发展建设中来，为中泰两国带来更多的福祉。

中国驻泰国大使馆领事柳少泽在发言中谈到，中国人做事讲究天时地利人和，在泰国的中国商会应该紧跟中国式现代化发展的步伐，在老一辈华侨无私的帮助下为中国现代化建设助力，发挥商会应有的作用。

活动现场，左四为中国驻泰国大使馆领事柳少泽、左五为泰国司法部部长塔威·素松；右四为泰国中华总商会主席林楚钦、右五为泰国浙江商会会长祁晓云，右六为泰国阿伊瓦特·查克潘亲王。人民网记者 简承渊摄

泰国中华总商会主席林楚钦表示，“一带一路”倡议为全球华商提供了新的商业机会，为推动中泰两国经济发展，泰国中华总商会利用自身的商业网络和人脉关系，为中国出海企业更好的了解当地市场、文化和商业规则，加速项目的落地与推进出谋划策，实现双方共赢发展。

在授印仪式上，泰国浙江商会会长祁晓云表示，作为会长，将带领商会积极响应国家“一带一路”倡议，为泰浙两地、中泰两国的经贸繁荣发挥好桥梁作用，在泰国讲好中国故事，书写新的篇章，义不容辞。

来自泰国政、商、侨界等600多人参加当天就职典礼。

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