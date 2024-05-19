人民网曼谷5月18日电 （记者白元琪）5月18日，由泰国高等教育科研与创新部、朱拉隆功大学医学院、华大集团、兴泰基因、泰国康民国际医院等联合主办的第19届国际基因组学年会在泰国曼谷朱拉隆功大学医学院举行。此次会议为期两天，以“组学、健康与长寿”为主题，旨在探讨通过基因科技揭开衰老的奥秘，探索如何有效应对人类衰老的挑战，并进一步讨论这一现象对全球经济与社会结构、养老体系以及伦理法规等方面带来的深远影响。

泰国高等教育科研与创新部部长素帕玛·伊萨拉帕迪，中国科学院院士、华大集团联合创始人杨焕明等嘉宾出席开幕式并致辞。美国Novim研究所主任、首席科学家阿里斯蒂德斯·帕特里诺斯，朱拉隆功大学校长威勒特·普里瓦特，朱拉隆功大学医学院副院长沃拉苏克·肖特勒苏克等嘉宾作主旨演讲。来自全球300多位专家学者共聚一堂，交流探讨基因组学领域的最新研究成果和进展。

泰国高等教育与科研创新部长素帕玛·伊萨拉帕迪致开幕词。人民网记者 白元琪摄

大会包括“罕见病”“肿瘤基因组”，以及“传统医药”等热门议题。此外，本次大会还新增一个特别专题论坛——“长寿研究的应用与转化”，聚焦如何通过科学研究和技术手段，推动健康长寿，同时探索长寿经济的发展潜力和可能性，为全球的经济发展提供新的动力。

素帕玛·伊萨拉帕迪在开幕致辞中强调，今年是中泰建交49周年，两国在科学教育领域的合作对深化“中泰一家亲”理念具有重要意义。本次大会是基因组学和生物技术领域追求科学进步和创新的重要里程碑，也是推动该领域国际合作的有力证明。

素帕玛·伊萨拉帕迪宣布启动一项全新的科研项目：泰国国家基因工程和生物技术研究中心将携手华大泰国合营公司兴泰基因，基于全新的生物标志物TMAO，为动脉粥样硬化性心血管疾病的高危人群开展检测，并在症状出现之前提供风险预测和干预方案。该项目不仅将有效提升泰国人民的生活质量，还将显著降低晚期疾病相关的医疗保健成本。

杨焕明院士向各位参会嘉宾表示欢迎，称随着基因组学领域的不断发展，人类对健康和长寿的追求也愈发广泛和深入。国际基因组学大会提供了一个国际性的平台，让与会者们分享最新的研究成果、交流创新思想，并探讨未来的发展方向，共同推动医学领域的创新与发展，推动健康长寿，探索长寿经济的发展潜力和可能性。他认为，泰国是一个多元包容和积极创新的国家，为生命科学领域的国际交流提供了良好的平台。

中国科学院院士、华大集团联合创始人杨焕明发表主旨演讲。人民网记者 白元琪摄

在主题研讨中，复旦大学医学遗传研究院院长黄涛生，新加坡国立大学精准医学研究所所长索姆亚·谢卡尔·贾姆亚尔，斯坦福转化研究与应用医学中心创始主任迪恩·费尔舍等诸多全球优秀科学家、医学专家和行业领袖分享他们在基因组学、罕见病以及传统医药等领域的研究成果和经验。

朱拉隆功大学医学院副院长沃拉苏克·肖特勒苏克发表主旨演讲。主办方供图

华大集团东南亚区域总经理曹苏杰在记者采访时表示，过去20年，华大与泰国政府及合作伙伴密切交流，取得了颇多极具参考价值的国际合作成果。目前，华大集团与泰国相关机构已在公共卫生、基因组研究、精准医学、人才培养等多个领域达成全面合作，共同推动泰国生命科学领域发展，让前沿科技惠及泰国更多人民。

会议现场。人民网记者 白元琪摄

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