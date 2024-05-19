人民网伊斯兰堡5月19日电 （记者程是颉）5月18日，巴基斯坦开普省考古博物馆总局和中国公益组织“犍陀罗守护人”“中巴青年小组”联合举办国际博物馆日主题公益活动。活动邀请本地青少年前往白沙瓦博物馆、斯瓦特博物馆，为他们进行趣味互动讲解，并组织开展“力士拔河比赛”活动。

志愿者组织青少年开展拔河比赛。“犍陀罗守护人”供图

犍陀罗是巴基斯坦历史上的文明古国，如今在开普省多个地区留有文化遗迹。为促进宣传保护这些遗迹，“犍陀罗守护人”团队与本地社区积极互动，推动当地民众尤其是青少年了解身边文化遗迹，主动积极对遗迹开展保护。

此次博物馆日活动的重点项目——“力士拔河比赛”灵感来源于犍陀罗考古遗迹中发现的的浮雕文物，这些源自公元前1世纪至公元3世纪左右的浮雕艺术，反映了当地民众通过组织拔河等竞技体育比赛庆祝节日日的历史习俗。

志愿者在博物馆给孩子们开展互动讲解。“犍陀罗守护人”供图

活动现场，通过志愿者的有序指引，当地青少年在轻松愉悦的氛围中了解了身边的历史遗迹，更加理解并喜爱博物馆文化。

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