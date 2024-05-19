人民网伦敦5月17日电 （记者邢雪）17日，中国驻英国大使馆邀请旅英侨学界代表参加两岸关系座谈会，发出广大旅英侨胞和留学人员的声音，凝聚侨学界的力量，旗帜鲜明反对“台独”，坚定不移维护一个中国原则，支持祖国统一。

中国驻英国大使郑泽光在座谈会上强调，不管谁当选出任台湾地区领导人，都没有改变台湾是中国的一部分、世界上只有一个中国的基本事实，没有改变国际社会坚持一个中国原则的普遍共识，更改变不了中国终将统一的历史大势。台湾问题是中国的核心利益中的核心。完成祖国统一是海内外中华儿女的共同夙愿，是中国政府和人民的坚定意志。中国政府坚持以最大诚意、尽最大努力争取和平统一前景，但是，中方将不惜一切代价，坚决挫败任何“台独”分裂图谋，坚决挫败任何外部势力干涉。

郑泽光表示，台湾民进党当局自2016年上台以来，拒不接受一个中国原则，歪曲、否定“九二共识”，顽固坚持“台独”分裂立场，加紧勾连外部势力，制造两岸对立对抗，阻挠破坏两岸交流合作，破坏台海和平稳定，导致两岸关系持续陷入紧张动荡。他们如果不思悔改，继续走谋“独”挑衅邪路、走两岸对抗老路，甘当外部势力“以台制华”的棋子，只会牺牲岛内民生福祉，把台湾日益推向兵凶战危的险境。

郑泽光说，台湾问题一直是中英关系中的核心敏感问题。英方在1972年中英关于互换大使的联合公报中明确表示，“承认中国政府关于台湾是中华人民共和国的一个省的立场，决定于1972年3月13日撤销其在台湾的官方代表机构”“承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府”。在英方作出这一明确承诺之后，中英正式外交关系才得以建立。这段历史切不可忘记。英国有些人心怀叵测，为“台独”势力鸣冤叫屈，鼓噪帮助台湾“自卫”，支持台湾参与世界卫生组织，甚至明里暗里与台勾连。这些都严重违反英方在1972年对中方作出的政治承诺，粗暴干涉中国内政。中国驻英国大使馆已多次向英方交涉，提出了警告。中方坚决反对任何建交国以任何借口与台湾当局开展官方交往，坚决反对任何国家支持台湾参与只有主权国家才能参加的国际组织。一个中国原则是一条红线。中方要求英方恪守承诺，不要随美国起舞，不得出现任何违背一个中国原则的言行。

郑泽光强调，要和平不要战争、要发展不要衰退、要交流不要疏离，要合作不要对抗，是岛内主流民意，也是两岸同胞共同心声，符合两岸同胞共同利益。习近平总书记不久前会见马英九先生时指出，两岸同胞都盼望家园和平安宁、家人和谐相处，为此就必须推动两岸关系和平发展，关键是坚持体现一个中国原则的“九二共识”，核心是对两岸同属一个国家、一个民族的基本事实有共同的认知。这集中体现了我们对台湾问题的基本立场，也展现了我们对台湾同胞的最大善意。

郑泽光表示，海外华侨华人长期以来推动两岸关系和平发展，促进祖国统一大业。旅英侨学界在这方面具有光荣的传统。希望旅英侨学界准确把握、积极宣介国家大政方针，促进英国各界人士理解认同。广泛团结侨胞和留学人员，积极投身于反对“台独”促进国家统一活动。

与会的旅英侨学界代表在座谈会上纷纷结合个人经历，表态度、谈观点、提建议。大家认为，“台独”分裂不得人心、沒有出路！两岸统一乃大势所趋、民心所向、历史必然！推动两岸统一是海外侨胞与留学人员参与中华民族伟大复兴进程的共同责任，是时代赋予的伟大使命。旅英侨学界将坚决维护一个中国原则，理智应对海外错综复杂的形势，坚决反对和抵制“台独”行为，同时积极促进民间交流，探索双向合作，讲好中国故事，传播中国声音，推动青年人交流，为实现两岸统一和中华民族伟大复兴而奋斗。

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