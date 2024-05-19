人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国驻美使馆举办《我的中国相册》线下故事分享活动

2024年05月19日13:00 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网华盛顿5月18日电 （记者李志伟）日前，中国驻美国大使馆举办第五届《我的中国相册》颁奖仪式暨线下故事分享活动，中国驻美国大使谢锋出席并致辞。第五届《我的中国相册》活动参与者及美各界嘉宾200多人参与活动。

1、在活动上，中国驻美国大使谢锋为到场的第五届《我的中国相册》获奖者颁奖。 伊莎贝尔·罗德里格斯摄

在活动上，中国驻美国大使谢锋为到场的第五届《我的中国相册》获奖者颁奖。伊莎贝尔·罗德里格斯摄

活动播放了第五届《我的中国相册》精彩视频集锦。谢锋表示，自2019年以来，中国驻美使领馆与《中国日报》连续五年举办《我的中国相册》活动，用图片、视频定格下一帧帧中美人民友好交往的温情瞬间。过去一年里，我们收集了100多个中美人民友好的动人故事，汇集成这本厚厚的“中国相册”。相册镌刻下中美人民并肩作战、守望相助的历史，见证了两国人民以心相交、跨越隔阂的历程，记载了我们交流互鉴、美美与共的足迹。

2、在故事分享环节，多名友好人士分享他们与中国的故事。 伊莎贝尔·罗德里格斯摄

在故事分享环节，多名友好人士分享他们与中国的故事。伊莎贝尔·罗德里格斯摄

谢锋说，中美关系的根基是由人民浇筑的，中美关系的大门是由人民打开的，中美关系的故事是由人民书写的，中美关系的未来是由人民创造的。正是人民的双向奔赴，让中美关系一次次从低谷重回正道。当前，中美关系仍然面临挑战。我们应该拉紧人民的纽带，增进人心的沟通，为中美关系注入汩汩暖流和不竭动力。我们要正确认知彼此，当朋友而非做对手。我们要无惧寒蝉效应，为中美关系鼓与呼。我们只有共护和平的责任，没有挑动对抗的理由。我们要传承中美友谊，壮大“青春力量”。中美关系未来在青年。青年一代友好相处，中美关系就有希望。

3、费城交响乐团小提琴手戴维·布斯讲述自己与中国50多年的友好故事。 伊莎贝尔·罗德里格斯摄

费城交响乐团小提琴手戴维·布斯讲述自己与中国50多年的友好故事。伊莎贝尔·罗德里格斯摄

在活动上，谢锋为到场的第五届《我的中国相册》获奖者颁奖。在故事分享环节，多名友好人士分别以“老朋友”“大熊猫与野生动物保护”“中国文化”为主题，讲述两国人民之间的友好故事。103岁的飞虎队老兵哈利·莫耶、美国飞虎队历史委员会主席詹姆斯·怀特黑德、美中航空遗产基金会主席杰夫·格林重温飞虎队与中国的历史往事，表示珍惜过去是对未来最好的奠基，他们将始终致力于促进中美友好。“鼓岭之友”穆言灵表示鼓岭不仅仅是一座城，已成为中美友谊的象征。费城交响乐团小提琴手戴维·布斯表示，音乐不仅仅打动人心，还架起了两国人民相知相亲的桥梁。

4、美国的中文爱好者谭木兰在现场演唱歌曲《挥着翅膀的女孩》。 伊莎贝尔·罗德里格斯摄

美国的中文爱好者谭木兰在现场演唱歌曲《挥着翅膀的女孩》。伊莎贝尔·罗德里格斯摄

当天活动嘉宾表示，今天的活动形式新潮多样，主题深刻动人，真切感受到中国文化的美、中美人民之间的善，愿继续做中美友好故事的缔造者、传播者。

(责编：王禹蘅、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部