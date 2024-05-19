人民网华盛顿5月18日电 （记者李志伟）日前，中国驻美国大使馆举办第五届《我的中国相册》颁奖仪式暨线下故事分享活动，中国驻美国大使谢锋出席并致辞。第五届《我的中国相册》活动参与者及美各界嘉宾200多人参与活动。

在活动上，中国驻美国大使谢锋为到场的第五届《我的中国相册》获奖者颁奖。伊莎贝尔·罗德里格斯摄

活动播放了第五届《我的中国相册》精彩视频集锦。谢锋表示，自2019年以来，中国驻美使领馆与《中国日报》连续五年举办《我的中国相册》活动，用图片、视频定格下一帧帧中美人民友好交往的温情瞬间。过去一年里，我们收集了100多个中美人民友好的动人故事，汇集成这本厚厚的“中国相册”。相册镌刻下中美人民并肩作战、守望相助的历史，见证了两国人民以心相交、跨越隔阂的历程，记载了我们交流互鉴、美美与共的足迹。

在故事分享环节，多名友好人士分享他们与中国的故事。伊莎贝尔·罗德里格斯摄

谢锋说，中美关系的根基是由人民浇筑的，中美关系的大门是由人民打开的，中美关系的故事是由人民书写的，中美关系的未来是由人民创造的。正是人民的双向奔赴，让中美关系一次次从低谷重回正道。当前，中美关系仍然面临挑战。我们应该拉紧人民的纽带，增进人心的沟通，为中美关系注入汩汩暖流和不竭动力。我们要正确认知彼此，当朋友而非做对手。我们要无惧寒蝉效应，为中美关系鼓与呼。我们只有共护和平的责任，没有挑动对抗的理由。我们要传承中美友谊，壮大“青春力量”。中美关系未来在青年。青年一代友好相处，中美关系就有希望。

费城交响乐团小提琴手戴维·布斯讲述自己与中国50多年的友好故事。伊莎贝尔·罗德里格斯摄

在活动上，谢锋为到场的第五届《我的中国相册》获奖者颁奖。在故事分享环节，多名友好人士分别以“老朋友”“大熊猫与野生动物保护”“中国文化”为主题，讲述两国人民之间的友好故事。103岁的飞虎队老兵哈利·莫耶、美国飞虎队历史委员会主席詹姆斯·怀特黑德、美中航空遗产基金会主席杰夫·格林重温飞虎队与中国的历史往事，表示珍惜过去是对未来最好的奠基，他们将始终致力于促进中美友好。“鼓岭之友”穆言灵表示鼓岭不仅仅是一座城，已成为中美友谊的象征。费城交响乐团小提琴手戴维·布斯表示，音乐不仅仅打动人心，还架起了两国人民相知相亲的桥梁。

美国的中文爱好者谭木兰在现场演唱歌曲《挥着翅膀的女孩》。伊莎贝尔·罗德里格斯摄

当天活动嘉宾表示，今天的活动形式新潮多样，主题深刻动人，真切感受到中国文化的美、中美人民之间的善，愿继续做中美友好故事的缔造者、传播者。

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