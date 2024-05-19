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中俄青年企业家圆桌会议暨中俄青年创意产业对话举办

2024年05月19日12:53 |
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本报哈尔滨5月18日电（中青报·中青网记者 金卓）在“中俄青年创业孵化器”交流项目框架下，为进一步推动中俄青年务实合作，5月18日，由中华全国青年联合会、俄罗斯青年事务署主办，中国国际青年交流中心、黑龙江省青年联合会、俄罗斯青年专家促进中心承办的中俄青年企业家圆桌会议暨中俄青年创意产业对话在哈尔滨市举办。活动以庆祝中俄建交75周年和中俄文化年为契机，围绕文化创意、经贸发展等领域开展。黑龙江省委副书记张安顺，团中央书记处书记、全国青联副主席胡百精，俄罗斯青年事务署副署长杰尼斯·阿希罗夫出席并致辞，来自中俄双方100余名青年企业家代表参会。

张安顺在致辞中指出，2024年是中俄建交75周年，中俄地方间合作将迎来新的发展机遇。黑龙江将把握此次机会，以增进两国青少年交流交往为纽带，积极推动中俄“东北-远东”地区互利合作，深化互联互通，为中俄友好继续贡献黑龙江力量。希望双方进一步加强青年企业家交流，促进中俄地方间合作向更宽领域、更高层次拓展，实现共同发展、互利共赢。希望双方进一步深化人文交流，传承睦邻友好精神，借助中俄文化年有利契机，进一步加强教育、旅游、体育、文化、艺术等领域合作和青少年交流，努力为中俄传统友谊赋予新的时代内涵。

胡百精在致辞中指出，近年来，中华全国青年联合会与俄罗斯合作伙伴通过举办中俄青年企业家圆桌会议、“中俄青年创业孵化器”交流项目等活动，为促进两国青年在创新创业领域合作、培养中俄经贸合作未来人才、夯实中俄务实合作基础作出了积极贡献。希望中俄青年在交流合作中坚定发展信心，抢抓发展机遇；发挥创新优势，拓展创意合作；坚持务实导向，完善合作机制，为开创中俄共同繁荣的光明未来贡献青春力量。

杰尼斯·阿希罗夫在致辞中指出，青年企业家的作用极其重要，年轻一代的商业实践质量将影响国家的经济增长速度和国家形象。近年来，俄罗斯青年事务署与全国青联在中俄人文合作委员会青年合作分委会框架下开展积极合作，在创意产业、青年创业等领域的合作富有成效，期待两国青年继续开展更深层次的交流和务实合作。

围绕“中俄青年务实合作新机遇”的主题，本次圆桌会议还邀请了专家学者及相关产业从业者围绕创意产业发展、中俄贸易、中俄地方合作、青年创业等内容主旨发言，中俄青年企业家代表还分享了各自的创业项目案例。

据悉，本次圆桌会议是在第八届“中俄博览会”期间举办的。自2014年首届中俄博览会以来，全国青联围绕一带一路、青年创新创业、青年发展等主题，在历届博览会期间均举办了中俄青年企业家务实交流活动。本届博览会期间，还将组织中俄青年企业家开展系列参观考察、交流互动等活动。

稿件来源：中国青年报

(责编：王禹蘅、刘洁妍)

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