人民网里约热内卢5月18日电 （记者宋亦然、陈一鸣）当地时间5月14日至18日，第24届托坎廷斯农业科技博览会在托坎廷斯州帕尔马斯举办。博览会期间，国网巴控公司向与会人员开展电力设施防外破、提高农场主和作业者法律意识等宣传活动。

国网巴控公司工作人员向参展巴西民众进行讲解并分发材料。国网巴控公司供图

根据巴西国家农业航空公司工会的数据，大约20%的农业航空事故是由于飞机与输电铁塔或线路碰撞造成的。展会上，国网巴控公司针对靠近美丽山二期项目线路的农业区域进行重点宣传。活动现场，公司工作人员向公众分发关于农机规范操作相关材料，并重点详细介绍农机、农用飞机与输电系统碰撞导致的相关法律风险，及减少此类意外发生的建议。

国网巴控公司副总经理乔治·鲍尔介绍道，“我们希望通过加强与农场主和作业者的联系，避免农机、农用飞机与输电铁塔和线路的碰撞事故。这些事故不仅会影响到农场主和作业者的人身安全，还会威胁到输电设施、因倒塔而导致停电。”

据悉，托坎廷斯农业科技博览会被认为是巴西北部地区规模最大的农业科技博览会，也是巴西最大的博览会之一，由托坎廷斯州政府与农业公司、机构及公共研究和教育机构共同举办，汇集来自托坎廷斯州和巴西北部地区的农场主和相关作业人员。

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