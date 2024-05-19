人民网伦敦5月18日电 （记者周卓斌）5月17日，中国驻英国使馆公使杨晓光主持中外媒体吹风会，阐述中方在台湾问题上的原则立场。

杨晓光指出，一段时间来，美国等少数西方国家蓄意歪曲挑战联大第2758号决议，炒作所谓“台湾地位未定论”，鼓吹支持台湾参加联合国会议和活动，试图歪曲、虚化、掏空一个中国原则，其实质是寻求将台湾作为遏制中国的工具，试图打“台湾牌”搞“以台制华”。对此，中方坚决反对。美方的图谋绝不可能得逞！

杨晓光指出，台湾问题一直是中英关系中的核心敏感问题。中英之所以在上世纪 50年代初开始探索建立外交关系，而直到1972年才确立大使级外交关系，其中最核心的问题就是台湾问题。英方在1972年中英关于互换大使的联合公报中明确表示，“承认中国政府关于台湾是中华人民共和国的一个省的立场，决定于1972年3月13日撤销其在台湾的官方代表机构”，“承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府”。只有在英方作出这一明确承诺之后，中英正式外交关系才得以建立。英方对此不应忘记，而应该恪守承诺，严格按照一个中国原则妥处涉台问题。

关于台湾地区新任领导人将于5月20日举行“就职典礼”问题，杨晓光指出，今年1月，台湾地区选举产生新一届领导人。无论台湾地区选举结果如何，都没有改变台湾是中国的一部分、世界上只有一个中国的基本事实，更改变不了中国终将统一的历史大势。中方坚决反对任何与中国建交国以任何名义与台当局进行官方交往，坚决反对台当局参与联合国机构及相关活动。我们敦促英国政府恪守一个中国原则，慎重妥善处理涉台问题。

杨晓光还回答了记者提问。英国天空新闻台、《卫报》，《人民日报》、新华社、中国中央电视台、CGTN、《中国日报》、中国新闻社、凤凰卫视等中外媒体记者参加。

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