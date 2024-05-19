人民网阿尔及尔5月18日电 （记者郝瑞敏）当地时间5月16日晚，能容纳近1500人的阿尔及尔国家歌剧院座无虚席，由指挥大师、苏州交响音乐总监陈燮阳和阿尔及利亚青年指挥家鲁特菲·萨义迪共同执棒的中阿联合乐团，以超百人的震撼规模，为现场千余名观众带来了一场大气磅礴的交响音乐会，这也标志着第十三届阿尔及尔国际交响音乐节隆重开幕。

中阿两国交响乐团演出活动现场。苏州交响乐团供图

阿尔及利亚文化和艺术部长苏莱娅·穆鲁吉，宪法法院院长欧玛尔·巴勒哈吉，国防部秘书长利瓦·穆罕默德·萨利赫·本贝沙，财政部长拉齐兹·法伊德，知识经济、微型企业和初创企业部长亚欣·瓦利德，中国驻阿尔及利亚大使李健、参赞赵平盛，多家驻阿中资机构员工以及当地市民观看了音乐会。

此次音乐会的一大亮点，便是“双乐团”和“双指挥”的设置。由苏州交响乐团和阿尔及尔歌剧院交响乐团组成的规模超百人的联合乐团，由陈燮阳和鲁特菲·萨义迪两位指挥轮流执棒，携手女中音歌唱家温牧雅和男高音歌唱家张桐，为当地观众献上《命运之力》序曲、柴可夫斯基《第四交响曲》《我爱你中国》《瑶族舞曲》《让我们携手同行》《波罗维茨舞曲》《布兰诗歌》等十多部中外经典音乐作品。并且特别将《瑶族舞曲》这首中国经典作品交由鲁特菲·萨义迪指挥，以此体现中阿两国和两国人民间的深厚友谊。

阿尔及尔歌剧院交响乐团演出活动现场。苏州交响乐团供图

苏州交响乐团演出活动现场 。苏州交响乐团供图

值得一提的是，本场演出中有一首阿尔及利亚传统马鲁夫音乐作品，由阿尔及利亚本地作曲家阿巴斯·里吉改编后，当晚在联合乐团与阿巴斯·里吉乐队的共同合作下，完成了该作品交响乐版本的世界首演。极具民族特色的旋律，加上乐团与乐队的精彩演绎，给现场观众留下了深刻印象。

在演出前的致辞中，阿尔及利亚文化和艺术部长苏莱娅·穆鲁吉感谢包括苏州交响乐团在内的来自14个国家的音乐家们远道而来，为阿尔及利亚市民送上丰盛的文化大餐。苏莱娅·穆鲁吉赞赏中方作为主宾国参加本届阿尔及尔国际交响音乐节，为中阿双方的文化艺术交流再添浓墨重彩的一笔。她还高度评价了中阿两国历久弥坚的特殊双边关系，祝愿两国人民的友谊天长地久。

阿尔及利亚文化和艺术部长苏莱娅·穆鲁吉致辞 。苏州交响乐团供图

13岁的拉纳·艾萨尼是和父亲一起来观看演出的，“我非常喜欢今晚的演出，无论是阿尔及利亚的乐手还是中国的乐手演出都太棒了！感谢苏州交响乐团的乐手远道而来，欢迎你们来到我们阿尔及利亚。我自己也学习小提琴5年了，尽管现在只是业余爱好，但我希望长大后，有一天能像这些音乐家一样在舞台演出！”

阿尔及利亚市民拉纳·艾萨尼和她父亲现场聆听中阿交响乐演出 。苏州交响乐团供图

苏州交响乐团团长陈光宪认为，音乐是不同文化之间沟通最好的桥梁纽带之一。“此次赴阿巡演，既带来了具有中国特色的音乐和精美的江南文化产品，同时也将在巡演结束之后，把阿尔及利亚人民的热情友好、阿尔及利亚精彩的音乐和其他文化形式，积极向国内进行宣传和介绍。”

“阿尔及尔国际交响音乐节”创办于2009年，由阿尔及利亚文化部主办，是目前阿尔及利亚最重要的品牌性文化艺术活动之一。第十三届阿尔及尔国际交响音乐节共有来自13个国家的40个项目被纳入其中，并特邀中国担任主宾国。代表中国进行演出的苏州交响乐团，也是音乐节期间唯一一支参加开幕式演出并举办专场音乐会的交响乐团。

中国政府援建阿尔及尔歌剧院。大使馆供图

作为阿尔及利亚的文化艺术中心，阿尔及尔歌剧院由中国政府援建，位于市中心12公里处的文化园区内。剧院外观如同一块切割完整的巨石，象征着建筑和歌剧艺术的永恒。它不仅是中阿友谊不断传承发展的结晶，也为两国文化交流与合作提供了新平台。

当地时间5月17日晚，苏交将由陈燮阳执棒，携手女中音歌唱家温牧雅和男高音歌唱家张桐，在阿尔及尔歌剧院为阿尔及利亚观众带去苏州交响乐团“风从东方来”2024国际巡演阿尔及利亚专场音乐会。曲目单中既有《北京喜讯到边寨》、江苏民歌《茉莉花》《在那遥远的地方》等脍炙人口的中国作品，同样也包含了《阿莱城姑娘》《今夜无人入睡》《波莱罗舞曲》等大家耳熟能详的西方交响乐名曲。

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