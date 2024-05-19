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“以传承，见未来”第二届中国—东盟文化交流活动在曼谷盛大启幕

2024年05月19日10:19 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷5月18日电 （记者简承渊）2024年国际博物馆日当天，“以传承 见未来”第二届中国—东盟文化交流系列活动18日分别在泰国曼谷和中国北京同步举办。此次活动以“博物馆致力于教育和研究”为主题，旨在通过教育和研究的力量，推动中国古建文物的保护、活化利用，以及中泰青少年之间的文化交流，进一步弘扬中华优秀文化，促进不同文明之间的交流与互鉴。

联合国教科文组织曼谷地区办事处文化部门负责人景峰表示，分布在全球168个国家的1199处世界遗产，囊括了不同国家、不同民族种类繁多、文化多元的世界遗产，正是培养学生人类命运共同体意识的良好载体。

文化交流活动曼谷现场。郑昇辉摄

文化交流活动曼谷现场。郑昇辉摄

活动围绕中国古建筑这一文化载体，通过主题论坛、圆桌对话、互动体验等多种形式，全面展示博物馆在文化传承与创新方面的成果与贡献。中国驻泰国大使馆教育参赞许兰表示，活动通过AI技术展示，让深藏于历史长河中的中国古建文物焕发新生，传承的力量跨越时空，续写中式传统木作技艺新篇章。

文化活动曼谷现场，左三为中国驻泰国大使馆教育参赞许兰女士。郑昇辉摄

文化活动曼谷现场，左三为中国驻泰国大使馆教育参赞许兰。郑昇辉摄

此次活动还共同探讨如何更好地利用博物馆资源，加强青少年教育，推动中泰文化交流与合作。同时，活动还将组织青少年参观博物馆，亲身体验传统文化的魅力，增进对中华文化的了解与认同。北京华彬文化基金会秘书长卢战表示，文化交流活动不仅是对国际博物馆日主题的响应，更是对中华文化传承与创新的一次生动实践。

国际博物馆日文化活动北京现场。赵文宇摄

国际博物馆日文化活动北京现场。赵文宇摄

此次活动是中新社与北京华彬文化基金会携手合作主办的第二次国际博览馆日主题活动，中新社副总编辑陶光雄表示，期待与更多机构和人士携手合作，继续致力于推动中国与东盟的文化交流与合作，共同为中华文化的传承与发展贡献力量。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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