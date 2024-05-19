人民网迪拜5月18日电 （记者管克江）第二十三届世界大学生中文比赛沙特赛区总决赛16日在沙特苏尔坦亲王大学举行。来自沙特苏欧德国王大学、阿卜杜勒-阿齐兹国王大学、努拉公主大学等大学的15名选手进入决赛。

动人的歌声演绎着《天路》和《月亮代表我的心》，深情的诗朗诵怀念着《雨巷》里的姑娘，精彩的配音讲述着《一千零一夜》，国画《牡丹》和变脸表演展示着沙特学生对中国传统文化的理解和诠释……最终，阿卜杜勒-阿齐兹国王大学的杜若同学夺得第二十三届“汉语桥”沙特赛区总决赛冠军。

在当天的颁奖典礼上，中国驻沙特大使常华致辞表示，近年来，中文教育在沙特快速发展，目前已有4所沙特大学开设中文专业，越来越多中小学开设中文选修课。苏尔坦亲王大学去年6月与深圳大学合作建立沙特首个孔子学院，为中沙教育和人文交流合作提供了新的重要平台。

苏尔坦亲王大学校长艾哈迈德·亚马尼感谢中方对学校开展中文教育给予的支持，希望培养更多中文人才，促进沙中友好关系发展。

常华和艾哈迈德·亚马尼向获奖选手颁发了证书，对他们的努力和表现表示高度赞扬和祝贺。

苏尔坦亲王大学孔子学院中方院长张新颖表示，孔院将秉承“以文化之名，增进友谊之情”的宗旨，努力搭建中沙文化交流的桥梁，让更多的沙特阿拉伯人了解中国、热爱中文。评委代表邵杨表示，“选手们的热情和才华令人动容，他们对汉语和中国文化的热爱让我们深受感动。”

除了有上百名沙特大学师生代表现场参加当天的活动，近千名观众也在线上观看了比赛直播。不少中文爱好者表示，“汉语桥”比赛让他们从全新的角度接触中国文化，也让他们对学习中文、进一步了解中华文化产生了浓厚兴趣。

“汉语桥”世界大学生中文比赛是由中国教育部中外语言交流合作中心主办的大型国际中文比赛项目。第二十三届“汉语桥”世界大学生中文比赛沙特赛区总决赛由中国驻沙特大使馆主办、沙特苏尔坦亲王大学孔子学院协办。

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