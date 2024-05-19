人民网阿布贾5月18日电 （记者姜宣）由中国铁建集团中国土木工程建设集团（中国土木）援建的尼日利亚联邦交通大学一期工程17日举行交接仪式。在尼交通部长阿尔卡利、卡齐纳州长拉达，中国驻尼日利亚大使馆临时代办张仪，中国铁建集团董事长戴和根、副总裁赵佃龙等嘉宾见证下，中国土木董事长刘为民向交通大学校长卡萨亚尔移交钥匙。

中国土木工程建设集团董事长刘为民（左二）向交通大学校长卡萨亚尔（右一）移交了钥匙。人民网记者 姜宣摄

该大学位于卡齐纳州道拉镇，规划用地280.58公顷，一期用地70公顷，于2021年1月正式开工。作为非洲正式投入使用的首所交通大学，是落实2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会“十大合作计划”倡议中关于支持非洲国家建设5所交通大学，及2018年中非合作论坛北京峰会上中非“八大行动”倡议中实施能力建设行动的有力体现。

项目为尼日利亚直接或间接提供超10000个工作岗位，并通过属地化管理培养当地基建人才，传递中国的先进技术和管理经验。项目移交运营后，将为尼日利亚培养大量交通和铁路工程领域专业人才，填补相关领域知识和技术缺口，通过技能转移和能力建设促进尼日利亚交通运输业的发展。

阿尔卡利在讲话中感谢中国铁建中国土木为尼日利亚交通领域全面发展作出重大贡献。他表示，期待联邦交通大学为尼日利亚培养更多交通运输领域人才，全面推进尼日利亚成为非洲交通运输中心。

尼日利亚交通部长阿尔卡利致辞。人民网记者 姜宣摄

作为卡齐纳州州长，拉达对中国企业对自己家乡的援助表示衷心感谢，他敦促尼日利亚年轻人通过申请交通大学来拥抱这个绝好的机会。

尼日利亚卡齐纳州长拉达致辞。人民网记者 姜宣摄

戴和根表示，今年3月，交通大学首批学生顺利入校，标志着交通大学已经开始为尼日利亚培养本土高素质交通运输专业人才。此前，中国铁建在中国多所大学资助了200余名尼日利亚本科生。中国铁建愿意分享自身的丰富经验，与尼方紧密合作，建设更多优质工程，培养更多专业人才，创造更多就业机会，为尼日利亚的繁荣发展作出更大的贡献。

中国铁建集团董事长戴和根致辞。人民网记者 姜宣摄

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