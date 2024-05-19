人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中埃“双港双区”联动发展促进会在埃及举办

2024年05月19日09:20 | 来源：新华网
小字号

　　新华社开罗5月18日电（记者姚兵　张健）中埃“双港双区”联动发展促进会17日在埃及苏伊士省的中埃·泰达苏伊士经贸合作区（泰达合作区）举办。会上，来自中埃两国的机构、企业签署多项合作谅解备忘录。

　　天津市副市长谢元在致辞中表示，天津与埃及合作是中埃合作的重要组成部分。泰达合作区是共建“一带一路”与埃及苏伊士运河走廊开发计划对接的标志性项目。合作区内上百家中资企业带动了当地就业和税收，为当地经济发展注入动力。

　　埃及苏伊士运河经济区总局主席瓦利德·贾迈勒丁在致辞中说，希望吸引更多中国公司前来投资，将在各领域与中方合作，努力推动产业落地埃及，在满足本地消费需求的同时扩大出口。

　　天津泰达投资控股有限公司董事长曲德福说，欢迎中资企业到合作区投资兴业，同时期待埃及当地企业前来共同合作，提升产业水平和国际市场竞争力。

　　据介绍，截至2024年4月，泰达合作区已吸引投资超30亿美元，累计总产值超48亿美元，直接解决就业超9000人，产业带动就业约7万人。

(责编：王禹蘅、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部