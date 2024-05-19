新华社开罗5月18日电（记者姚兵 张健）中埃“双港双区”联动发展促进会17日在埃及苏伊士省的中埃·泰达苏伊士经贸合作区（泰达合作区）举办。会上，来自中埃两国的机构、企业签署多项合作谅解备忘录。

天津市副市长谢元在致辞中表示，天津与埃及合作是中埃合作的重要组成部分。泰达合作区是共建“一带一路”与埃及苏伊士运河走廊开发计划对接的标志性项目。合作区内上百家中资企业带动了当地就业和税收，为当地经济发展注入动力。

埃及苏伊士运河经济区总局主席瓦利德·贾迈勒丁在致辞中说，希望吸引更多中国公司前来投资，将在各领域与中方合作，努力推动产业落地埃及，在满足本地消费需求的同时扩大出口。

天津泰达投资控股有限公司董事长曲德福说，欢迎中资企业到合作区投资兴业，同时期待埃及当地企业前来共同合作，提升产业水平和国际市场竞争力。

据介绍，截至2024年4月，泰达合作区已吸引投资超30亿美元，累计总产值超48亿美元，直接解决就业超9000人，产业带动就业约7万人。

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