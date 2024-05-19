新华社意大利威尼斯/上海5月18日电 通讯｜触摸马可·波罗的东方之旅——记中意博物馆合作办展纪念马可·波罗逝世700周年

新华社记者张馨文 孙丽萍 韩啸

意大利威尼斯标志性建筑总督府近日迎来一批中国珍贵文物，这些上海博物馆馆藏与其他展品一起，为来自世界各地的观众重现了700多年前威尼斯商人和旅行家马可·波罗的东方之旅。

此次展览名为“马可·波罗的世界：一位十三世纪威尼斯商人的旅行”，于4月5日开幕，持续至9月29日。展览重现了当年马可·波罗从威尼斯出发一路向东的足迹，阐释了丝绸之路自古至今的非凡魅力。上海博物馆为展览提供48件珍贵文物，涵盖陶瓷、漆器、丝织品、金银器、玉器、印章、钱币等。

今年是马可·波罗逝世700周年，威尼斯市政府策划了贯穿全年的系列纪念活动。受意方邀请，上海博物馆作为主办方之一参与威尼斯马可·波罗特展筹备。展览主策展人、威尼斯市政博物馆基金会主任基娅拉对新华社记者说：“上海博物馆拥有很多与马可·波罗之旅高度相关的文物，这是我们第一次围绕纪念马可·波罗和中国博物馆合作，效果非常好。”

上海博物馆负责本次展览的策展人王樾介绍，2023年6月至今年3月，此次展览的中意主办方共同挑选展品、沟通展览板块及布展安排等。“我们目标一致，力图呈现马可·波罗时期中国元代的社会、文化、经济面貌，向观众展现十三世纪中国的物质文化成就，和开放、包容、多元的社会风貌。”

展览期间，威尼斯总督府充满文艺复兴和风格主义特征的室内设计与来自东方的珍贵文物交相辉映。王樾介绍，这次送展的元景德镇青花缠枝牡丹纹瓶和元景德镇窑卵白釉加彩梵文碗是中国元朝风貌的代表。

基娅拉表示，此次展出的中国文物中，她最喜爱的是青花瓷和古琴。“青花瓷是最能代表中国文化艺术的文物之一，古琴则反映了一种更为生动的文化交流方式。”

在展览现场，不少观众通过博物馆提供的导览讲解服务，认真聆听马可·波罗的旅行故事。基娅拉说：“总督府是威尼斯的象征，是世界各地游客来威尼斯都会到访的地方，我们把马可·波罗展览设置在此，是要向全世界介绍并纪念他。”

这次中意博物馆合作还包括展品互借。在威尼斯的展览结束后，有关展品将在上海博物馆进行同主题特展。“我们将把意大利的一些文物送去中国展出，希望能和中方保持密切合作，共同讨论开发新的项目。”基娅拉告诉记者。

中意双方都有优质的物质及非物质文化遗产资源，在博物馆运营、展览策划、文物保护等方面可以形成优势互补。王樾说：“通过合作办展，可以扩大展览的受众面，尤其是触及更多对他国文化感兴趣的人群，方便他们在家门口领略不同的历史、传统和价值观。”

本次展览以互动式丝绸之路地图为最后一部分，游客可以在这张巨大地图上触摸、嗅闻不同国家的贸易商品，比如丝绸和香料。来自意大利南部的罗萨娜·加克非常喜欢这一设计。她对记者说：“马可·波罗的旅程拉近了不同文化、不同民族的距离，人们彼此了解得越多，隔阂就越少。在当下这个时代，人们加强相互了解和交流越发重要。”

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