新华社河内5月18日电（记者孙一）越南共产党第十三届中央委员会第九次全体会议18日在首都河内闭幕，全会就越南共产党第十四次全国代表大会筹备工作及重要人事安排等议题进行了讨论。

据越通社报道，全会就递交越南国会的新任越南国家主席和国会主席人选的建议名单达成一致，该名单将在5月20日开幕的越南第十五届国会第七次会议上予以表决。全会决定增补越共中央办公厅主任黎明兴、越共中央宣教部部长阮仲义、越共中央民运部部长裴氏明怀、越南祖国阵线中央委员会主席杜文战为越共中央政治局委员。

越共中央总书记阮富仲在致闭幕辞时表示，当前对于越南来说是机遇与挑战并存，十四大筹备工作小组在起草政治报告时要体现出越南全党全军和全国人民在新时期向上发展的决心和意志，明确在今后一个时期统筹好全面协调推进革新开放和捍卫社会主义祖国之间的关系，决心把越南建设得日益富强、民主、繁荣、文明、幸福。

阮富仲表示，经过近40年的革新开放，越南形成了关于自身革新开放路线的理论。在新的发展时期，要制定并实施同促进科技进步与创新相适应的机制政策，激励广大党员干部敢想敢干、敢于承担责任、敢于有所突破；要全面革新人事工作，吸纳有用的人才并加以培养，安排到重要的岗位上去历练；要加快基础设施建设以推动数字化转型和绿色能源转型。

全会要求越共中央政治局在全会后向全党发布筹备并举办各级党代会的指示，以确保将于2026年初举办的越共十四大取得圆满成功。

全会同意原越共中央书记处常务书记张氏梅因违反党员行为禁令而辞去一切职务并退休的请求。

全会决定对原越共中央政治局委员、胡志明市市委书记黎清海予以撤销党内一切职务处分，决定对越共北江省委书记杨文泰、原越南政府办公厅主任梅进勇予以开除党籍处分。

越共十三届九中全会于16日开幕，为期3天。

(责编：王禹蘅、刘洁妍)