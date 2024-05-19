本报记者 韩 硕

“自2007年第一次访问中国以来，我一共去过中国15次，走访过中国的很多城市。我参观过北京的故宫、看过陕西西安的兵马俑，还在上海度过愉快假期……这些经历都是美好的回忆。”在接受本报记者专访时，匈牙利匈中经济商会会长佩特·埃尔诺对中国的喜爱溢于言表。

“过去10多年来，中国经济社会发展取得了显著成就，人民生活水平全方位提升。每次去中国，城市的发展变化、经济的活力和繁荣、民众的精神面貌都让我惊喜。”佩特分享了让他记忆深刻的一个小故事，“有一次我在北京的机场搭乘飞机，一名说着流利英语的中国年轻人热心地告诉我如何使用移动支付软件在自动售货机上买水。像他一样的许多中国民众友好善良、乐于助人，让我至今难以忘记。”

佩特表示，中国经济是世界经济的重要组成部分，中国经济的稳定发展对全球经济至关重要，中国为维护全球产业链供应链稳定畅通、推动互惠互利的经济伙伴关系发挥着重要作用。“近年来，中国为包括匈牙利在内的欧洲各国企业提供了更多新的合作机遇。相信未来中国经济的潜力和活力将得到进一步释放，高水平对外开放的大门会越开越大，我们对中国经济发展前景充满信心。”佩特说。

今年是中匈建交75周年。两国领导人日前共同宣布，将中匈关系提升为新时代全天候全面战略伙伴关系。佩特表示，一直以来，匈中两国彼此支持、互惠互利，匈中务实合作取得了丰硕成果。“设立人民币清算行，开展绿色能源合作，中欧班列加强互联互通，匈塞铁路匈牙利段全面进入铺轨施工阶段……随着匈牙利‘向东开放’战略与共建‘一带一路’倡议加强对接，两国在电子商务、金融、绿色发展、物流等领域密切合作。”佩特表示，“两国各领域合作不断深入、亮点纷呈，匈中关系成为互利务实合作的典范。”

目前，中国已经成为匈牙利最大外资来源国和欧盟外最大贸易伙伴。匈中经济商会与中方伙伴共同致力于拓展匈中双边贸易，促进双边经济合作。“近年来，中国企业在匈牙利的投资规模不断扩大。比亚迪、宁德时代等中国企业赴匈投资，为匈牙利的产业转型和经济发展作出了积极贡献，为双边合作注入了信心和动力。同时，匈牙利企业也积极赴华寻找商机，开拓中国市场。”佩特说。

佩特表示：“匈中互利务实合作为两国人民带来福祉。大大小小的合作项目让匈中两国人民有了更多的交流和了解，增进了彼此的理解和友谊，让民众收获了切切实实的好处。我相信，在两国元首战略引领和两国人民共同努力下，匈中两国将进一步深化务实合作，人民友谊将更加深厚。”

《 人民日报 》（ 2024年05月19日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)