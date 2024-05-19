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冰岛总理贝内迪克松会见石泰峰

2024年05月19日05:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社雷克雅未克5月18日电  5月16日，冰岛独立党主席、政府总理贝内迪克松在雷克雅未克会见中共中央政治局委员、全国政协副主席石泰峰。

　　石泰峰转达习近平主席和李强总理的亲切问候。他说，在习近平主席和冰方领导人战略引领下，中冰关系发展良好，各领域合作成果丰硕。中国推动高质量发展，扩大高水平对外开放，加快发展新质生产力，将为中冰合作带来更多机遇。中方愿同冰方一道，落实好两国领导人达成的重要共识和习近平主席访欧重要成果，坚持相互尊重、互利共赢，充分发挥两国自贸协定作用，进一步加强经贸、地热、旅游、气候变化等领域务实合作，推动中冰关系、中欧关系健康稳定发展，推动构建人类命运共同体。

　　贝内迪克松请石泰峰转达对习近平主席和李强总理的良好祝愿。他说，当前，冰中关系发展势头良好，经贸等各领域合作不断拓展。冰方欢迎中国进一步扩大对外开放，希望双方更好发挥冰中自贸协定积极效应，推进渔业、地热、旅游、人文领域交流合作，促进冰中、欧中关系向前发展，共同应对全球性挑战。

　　应冰岛政府邀请，石泰峰于5月15日至18日率中共代表团访冰。访冰期间，石泰峰还分别会见冰岛议会议长奥尔曼松、前总统格里姆松，并调研冰岛地热产业及碳捕捉、碳储存项目。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月19日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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