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塔吉克斯坦总统拉赫蒙会见王毅

2024年05月19日05:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社杜尚别5月18日电  塔吉克斯坦总统拉赫蒙18日在杜尚别会见中共中央政治局委员、外交部长王毅。

　　王毅首先转达习近平主席对拉赫蒙的亲切问候和良好祝愿。王毅说，去年5月，总统先生赴华出席中国—中亚峰会并对中国进行国事访问，两国元首共同宣布构建世代友好、休戚与共、互利共赢的中塔命运共同体，为双边关系发展明确了奋斗目标，向两国人民和世界发出了积极信号。中方将继续坚定支持塔方走符合本国国情发展道路，坚决反对外部势力干涉塔内政。无论国际风云如何变幻，中国将永远是塔吉克斯坦值得信赖的朋友和伙伴。

　　拉赫蒙请王毅转达对习近平主席的诚挚问候。拉赫蒙说，推进对华关系是塔吉克斯坦外交政策的优先方向。塔方坚持一个中国原则坚定不移，认为台湾是中国不可分割的一部分。希望同中方密切高层交往，加强经贸、能源、矿产、交通、农业、绿色工业、人工智能等领域合作，共同打击“三股势力”，不断拓展和强化塔中全面战略伙伴关系。塔方愿同中方在多边平台密切协调、相互支持。

　　王毅表示，中方积极支持总统先生提出的能源、交通、农业、工业化四大发展战略，重视塔方合作需求，致力于拓展新兴产业合作，帮助塔方提升经济发展水平。愿同塔方深化安全合作，坚决打击一切形式的恐怖主义。

　　访问期间，王毅还将同塔吉克斯坦外长穆赫里丁举行会谈。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月19日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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