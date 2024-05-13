新华社北京5月13日电（记者董雪）外交部发言人汪文斌13日表示，第十次联合国大会紧急特别会议以压倒性多数通过决议，确认巴勒斯坦符合成为联合国正式会员国的资格，这反映了国际社会的人心所向。中方支持安理会根据决议的要求，尽快重新审议巴勒斯坦加入联合国的申请，敦促有关国家不要再为巴勒斯坦加入联合国设置障碍。

当日例行记者会上，有记者问：第十次联合国大会紧急特别会议以143票赞成、9票反对、25票弃权通过决议，认定巴勒斯坦符合《联合国宪章》规定的联合国正式会员国资格，要求安理会重新审议巴勒斯坦“入联”申请。中国在表决中投赞成票并参与共提。发言人能否进一步介绍有关立场？

汪文斌表示，中方代表已经在表决后的解释性发言中全面阐述了中方立场。“独立建国是巴勒斯坦人民的长期夙愿，正式加入联合国是这一历史进程中的关键一步。支持和推进巴勒斯坦独立建国进程，为落实‘两国方案’、实现中东持久和平提供有力保障，是国际社会的强烈呼声，也是各方的共同责任。”

汪文斌说，紧急特别联大以压倒性多数通过决议，重申巴勒斯坦人民拥有包括独立建国在内的自决权，确认巴勒斯坦符合成为联合国正式会员国的资格，建议安理会重新积极审议巴勒斯坦加入联合国的申请，这反映了国际社会的人心所向。

他说，中方支持安理会根据决议的要求，尽快重新审议巴勒斯坦加入联合国的申请，敦促有关国家不要继续站在国际社会、国际道义和人类良知的对立面，不要再为巴勒斯坦加入联合国设置障碍。

汪文斌表示，决议对巴勒斯坦参与联合国活动和有关会议作出进一步安排，赋予巴勒斯坦新的权利和特权。“这些特殊安排是对巴勒斯坦长期遭受历史不公的补救，是对美国滥用否决权的纠偏。决议明确，有关安排属于例外，不构成先例。我们期待巴勒斯坦早日成为联合国正式会员国，同其他会员国一样享有充分、平等的权利。”

(责编：岳弘彬、牛镛)