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国际观察：再续中法“知音”情，谱写合作新篇章

周亭
2024年05月13日17:17 | 来源：人民网-国际频道
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近期，中国国家主席习近平横跨辽阔的亚欧大陆，在中法建交60周年之际对法国进行第三次国事访问，此行吸引众多法国媒体目光。5月5日至5月11日期间，共有多达1.7万条新闻报道聚焦习近平主席访法行程，《独立报》、法国国际广播电台等法国主流媒体频频发声。这是继去年4月习近平主席和马克龙总统在广州松园共赏《高山流水》之后，中法再次续写“知音”情，谱写合作新篇章。

去年两国元首在春和景明的广州庭园散步，循着《高山流水》的古琴乐律，习近平主席向马克龙总统倾情介绍“高山流水遇知音”的传统典故。刊载在Le Vent de la Chine上的一篇法语文章指出，《高山流水》所传递的知音难觅之情，象征着中法两国之间惺惺相惜的深厚友谊。而在今年，中法两国元首夫妇步入漫天飞雪的图尔马莱山口，依窗而坐举行氛围轻松的小范围会晤，共赏具有浓郁南法风情的牧羊人之舞。正如法国国际广播电台报道所述，这是马克龙总统幼时和祖母度假的地方，这场与广州松园相似的会晤活动，为外交增添了诸多亲密感。

尤其值得关注的是，法国主流媒体在介绍中法双边务实合作硕果之余，也将目光投射到互赠国礼的交往细节，超过400条新闻报道中法两国注重以礼为媒，展现中法文化交往、文明互鉴的历史渊源与当代友谊。法国《独立报》指出领导人出访互送国礼是一种传统，这些礼物一般都有象征意义。2023年马克龙总统应邀对中国进行国事访问，向习近平主席赠送了赛弗尔瓷花瓶。法国RTL提到该花瓶瓶身装饰有大量金鱼，而金鱼在中国传统文化中代表着财富。中国则向法国赠送了1.5克嫦娥五号探测器取回的月球样品，一边是对传统的叩问，一边是对未来的展望，国礼互赠揭开中法交流互鉴的又一佳话。

此次习近平主席访法之际，法国赠送的“祥龙献瑞”彩色雕花花瓶，呼应了中国龙年文化，法国媒体BFMTV盛赞这是一位法国艺术家为致敬中国制作的花瓶，希望以花瓶为纽带连接亚欧大陆两端，沟通东西方交往。而习近平主席也为马克龙总统准备了一份特殊的礼物——系列中文版法国文学经典著作《包法利夫人》《红与黑》《高老头》等，这种以艺术为媒介，以文化为桥梁的交流方式，有效增进了两国人民的友谊，也指引着“中法精神”携手共赴未来。

六十甲子，在中华文化中，甲子意味着旧循环的结束，新循环的开启。2024年正值中法建交一甲子，此次访问期间，达成中方宣布延长法国公民短期来华免签政策、推动未来3年法国来华留学生突破1万人等系列文化领域合作成果。在历史的长河中，六十年如白驹过隙，然而对于中法两国而言，这六十年却如一部波澜壮阔的史诗，充满了无尽的传奇，未来两国将继续以文明交往推动双边合作，见证中法绵长深厚情谊。

（作者系中国传媒大学区域国别传播研究院执行院长、教授） 

(责编：崔越、杨牧)

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