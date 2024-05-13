新华社巴西利亚5月12日电 通讯｜“后生可畏 不进则退”——记“汉语桥”世界大学生中文比赛巴西赛区决赛

新华社记者卞卓丹

咬文嚼字听音辨意，龙腾狮舞文武双全，诗书琴画各擅所长，汉服旗袍争奇斗艳……经过两天紧张激烈的多轮较量，来自米纳斯吉拉斯联邦大学的埃特尔和坎皮纳斯州立大学的阿图尔11日脱颖而出，获得第23届“汉语桥”世界大学生中文比赛巴西赛区决赛一等奖。

埃特尔曾在中国对外经济贸易大学就读高级汉语项目，学习中文已有5年。这次比赛让他深切体会到“后生可畏”和“不进则退”的紧迫感，因为现在学习中文的巴西人越来越多，水平也越来越高。

埃特尔最终凭借扎实的功底、敏捷的文思、炫酷的才艺，尤其是他按中国歌曲《成都》曲调自己填词并弹唱的《贝洛》（指米纳斯吉拉斯州首府贝洛奥里藏特），赢得了评委和现场观众的赞许。

比赛承办方巴西利亚大学孔子学院中方院长卢晓娟告诉记者，此次巴西赛区决赛有来自12所巴西一流大学孔子学院和1家孔子课堂的26名选手参与。从现场表现看，选手们的中文水平整体较往届有大幅提升。

据中国驻巴西大使馆介绍，参赛选手整体中文水平提高得益于巴西全国范围中文教育事业的蓬勃发展。在中文教学机构数量和年注册人数这两项指标上，巴西均居拉美各国之首。目前，除12家孔子学院、1家孔子课堂外，巴西还有两家网络中文课堂、1家中文+农业科教中心、1家汉语桥俱乐部，另有多所中小学开设中文教育，2024年里约市又设立了两所中葡双语学校。

坎皮纳斯州立大学在本届“汉语桥”巴西赛区决赛中成绩傲人，赢得一、二等奖总共四个名额中的三个。该大学的阿里内和戴维获得二等奖，获得前往中国观摩总决赛的机会。

据坎皮纳斯州立大学孔子学院中方院长高沁翔介绍，在这所拉美理工强校，中文已成为热门选修课，本学期中文课程学生人数已超680人，较上学期猛增60%。

“汉语桥”正成为巴西青年眼中通往美好未来的大道。在就业方面，巴西各孔子学院中文课程成绩优秀的大学生，比本校其他同学的出路更为广阔。他们有的选择去知名中企工作，有的从事对华贸易，有的进入研究机构和外交舞台，还有的远赴中国深造或工作。

巴西圣保罗州立大学选手布鲁诺的梦想是通过学习中文进一步了解中国文化。巴西利亚大学副校长、孔子学院外方院长恩里克对此十分赞赏。他表示，文化有助于巴中两国人民建立友谊和信任，这是双方贸易通商和在国际事务上进行协作的重要基础。随着越来越多的巴西年轻人选择学习中文和中国文化，相信未来巴中关系将更上层楼。

在巴西赛区比赛开幕致辞中，中国驻巴西大使祝青桥用“只争朝夕”寄语巴西青年积极参与建设新时代中巴关系新未来。“我们愿以庆祝中巴建交50周年为契机，同包括巴西高校在内的各方共同努力，增进两国各界特别是青年一代相互了解，让中巴友好薪火相传。”

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