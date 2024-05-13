人民网布达佩斯5月13日电 （记者禹丽敏）当地时间5月11日，上海白玉兰戏剧表演艺术奖获奖代表继圆满完成“维也纳联合国中文日”活动中的专场演出和昆曲艺术讲座后，应中国驻匈牙利大使馆和布达佩斯中国文化中心邀请，抵达匈牙利布达佩斯，并于当晚在MOM文化中心为匈牙利的中外观众奉上“玉兰花开·魅力上海”戏剧专场演出。上海市文联专职副主席、上海剧协主席谷好好，布达佩斯中国文化中心主任金浩，匈牙利匈中友好协会主席纳吉·尤迪特·埃娃、副主席埃丽卡等出席观看演出。

“玉兰花开·魅力上海”走进布达佩斯。叶辰亮摄

“玉兰花开·魅力上海”上海白玉兰戏剧表演艺术奖获奖代表专场由布达佩斯中国文化中心、上海市戏剧家协会主办，中国驻匈牙利大使馆、上海市人民政府新闻办公室特别支持。专场演出上，京剧演员陈圣杰、杨亚男，昆曲演员黎安与张冉，越剧表演艺术家章瑞虹与方亚芬，沪剧表演艺术家华雯，为观众呈现了京、昆、越、沪等传统戏曲艺术的迷人魅力；女高音歌唱家王作欣、男中音歌唱家杨小勇，芭蕾舞演员吴虎生与戚冰雪，杂技演员张珂与魏郭俊，则以歌剧、芭蕾舞剧、杂技剧等多种戏剧艺术展现了中国戏剧的独特风采。演出在白玉兰戏剧奖主题歌《白玉兰之歌》的悠扬歌声中推向新高潮。这场精心准备、精彩上演、精致呈现的戏剧文化盛宴，带领匈牙利观众一起走进十里春风的魅力上海、玉兰芬芳的戏剧码头，感受底蕴深厚的海派文化、中国传统文化。观众席中，掌声、喝彩声此起彼伏，经久不息。

谷好好表示，在习近平主席对匈牙利刚刚进行国事访问之际，上海白玉兰戏剧表演艺术奖获奖代表走进布达佩斯，在国际舞台上呈现一台融合优秀戏曲表演与多元戏剧艺术的精彩纷呈的演出，具有特殊重要的意义，推进中匈文化交流，加强上海和布达佩斯两座城市的友谊。

在习近平主席对匈牙利进行国事访问期间，中匈双方达成多项合作共识。其中，关于布达佩斯中国文化中心启动运营的消息备受中匈各界关注。金浩表示，布达佩斯中国文化中心下一步将更好地服务于中匈两国之间的人文交流，包括将邀请更多像“玉兰花开·魅力上海”这样的高水平的演出来到布达佩斯，增进两国人民之间的友谊，促进民心相通。

“玉兰花开·魅力上海”走进布达佩斯。叶辰亮摄

纳吉·尤迪特·埃娃表示，中匈两国的交流有非常悠远的历史，而现在正处于两国交往的黄金期。专场演出非常丰富多彩，她曾经在上海生活过10年，所以很了解上海的文化。非常希望以后能够有更多文化方面的交流，把上海的文化介绍到匈牙利，也很希望能够把更多匈牙利的传统文化介绍到上海。埃丽卡感慨，上海艺术家们的水平非常高。匈牙利历史悠久，文化底蕴深厚，有很多国际方面的活动，现在来自中国的文化活动也越来越多，希望有更多上海的艺术家来到匈牙利交流互动。

“玉兰花开·魅力上海”走进布达佩斯。叶辰亮摄

演出现场，越剧《梁祝》优美的旋律响起时，一种来自祖国家乡的亲切感让华侨华人观众们动容，而中国的爱情故事也让匈牙利观众感动。

一位布达佩斯的当地观众表示，前几日中国国家主席习近平到访布达佩斯，在匈牙利引发热烈反响。通过新闻他对中国有了更多了解，也对中国传统文化产生了浓厚兴趣，一听说有一台来自中国上海的精彩演出，很激动，特地赶来观看，演出给他带来很大的惊喜。

参演的白玉兰戏剧奖获奖艺术家们纷纷表示，此次能作为中匈友谊的文化使者，一起为国际友人奉上一台集中国元素、传统文化和海派韵味于一体的戏剧演出，非常荣幸与自豪，也让他们进一步感受到身上所肩负的重要使命。希望以后能带着更多优秀作品走进匈牙利，助力推动两国续写友好新故事、绘就“黄金航道”互利合作新篇章，也希望能在更多国际舞台展现中国传统文化的魅力，为推进中外文明交流互鉴、文化繁荣发展贡献新的力量。

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